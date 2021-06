Admitere la facultate 2021. Cate locuri fara taxa scoate la concurs Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Cate locuri sunt la fara frecventa

44 de locuri fara taxa la doctorat

"In acest an, ULBS va suplimenta numarul locurilor fara taxa pentru studiile de licenta, master si doctorat , urmand ca un numar de 120 de locuri sa fie subventionate din surse proprii, acestea adaugandu-se celor 1.750 de locuri bugetate de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru programele de licenta si 960 pentru programele de master. In total, ULBS va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la invatamantul cu frecventa (IF), 6.080 locuri pentru studiile de licenta si masterat IF, in sesiunea vara 2021", arata un comunicat de presa.Dintre acestea, 3.877 sunt locuri pentru studii de licenta IF , 1.750 reprezentand locuri subventionate (fara taxa).Pentru studiile de masterat IF vor fi alocate 2.203 locuri, dintre care 960 de locuri subventionate (fara taxa). Pentru invatamantul cu frecventa redusa (IFR) si invatamantul la distanta (ID) vor fi scoase la concurs 1.110 locuri cu taxa (960 locuri pentru invatamantul de licenta si 150 la master)."Prin aceste locuri suplimentare dorim sa venim in sprijinul tinerilor care isi doresc sa studieze la ULBS. O parte din cele 120 de locuri vor fi sustinute prin granturile initiate de catre universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere", a declarat Sorin Radu, rectorul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu.Distributia acestor locuri suplimentare este: la nivelul studiilor de licenta - 60 locuri subventionate de catre ULBS; la nivelul studiilor de master - 30 de locuri subventionate; 30 de locuri subventionate de compania Continental Automotive Sibiu.In ceea ce priveste studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 44 de locuri fara taxa. Si pentru acest tip de studii, ULBS subventioneaza 10 locuri.