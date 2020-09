Ludovic Orban, mesaj pentru noul an scolar: "Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate"

Orban: "Copiii incep un an scolar atipic"

Orban: "Acest an scolar este o provocare pentru toti"

"Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile de protectie sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educatia este conditie de baza pentru o societate civilizata si, dupa aproape sase luni in care au fost nevoiti sa se adapteze invatamantului la distanta, elevii se intorc in clase pentru a-si continua pregatirea cu o lectie in plus pe care trebuie sa o invete: grija fata de propria sanatate si fata de cei din jur.Ne dorim sa asiguram tinerei generatii acces la invatamant de calitate, dar este, in egala masura, important ca actul educational sa aiba loc intr-un mediu sigur si din punct de vedere sanitar. Pericolul infectarii cu noul coronavirus inca nu a trecut, ceea ce vedem, din pacate, zilnic, in evolutia numarului de cazuri. Ne confruntam cu un inamic diferit fata de virusurile cunoscute pana acum, iar solutia pe care o avem la indemana este sa impiedicam transmiterea lui, respectand cateva reguli simple de igiena si de distantare fizica. Responsabilitatea revine fiecaruia dintre noi, pentru ca lucrurile sa nu ia o turnura mai greu de gestionat din punct de vedere sanitar", a transmis premierul."Acest inceput de an scolar reprezinta o provocare pentru toti: elevi , familiile lor, cadre didactice si, nu in ultimul rand, autoritatile cu atributii in domeniu. Va fi un efort comun pentru ca scolile care vor functiona in regim clasic sa nu devina vectori de transmitere a noului coronavirus, iar acolo unde orele se vor desfasura online sa asiguram calitatea actului educational.Ii indemn pe toti sa se implice in acest efort. Purtati masca, respectati regulile de protectie si de siguranta sanitara, pretuiti educatia!Va urez succes la invatatura, dragi elevi, pentru ca doar munca temeinica si perseverenta sunt cai sigure pentru realizarile voastre! Respectati-va profesorii, respectati-va parintii si bunicii! Protejati-va pe voi si pe toti cei dragi! Regasirea colegilor, prietenilor este cu atat mai placuta dupa o perioada atat de lunga si dificila, dar lucrand impreuna, chiar in lipsa apropierii fizice, formand echipa, va veti bucura de noi experiente educative. Impreuna trecem mai usor testul pandemiei!Profesorilor si tuturor cadrelor didactice le urez succes in misiunea lor nobila de formare a generatiilor de maine. Aveti acum inca o responsabilitate importanta: impreuna cu medicii si cu toti cei din prima linie, veti contribui la protejarea sanatatii elevilor si la combaterea raspandirii virusului.Adresez un gand bun parintilor, le transmit sa aiba putere pentru a-si sustine copiii in aceasta perioada dificila.Tuturor, multa sanatate si succes!", a mai transmis Ludovic Orban.Citeste si: