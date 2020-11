Ludovic Orban, declaratii contradictorii cu privire la inchiderea scolilor si mentinerea after school-urilor deschise: "Nu prezenta la scoala pune probleme de infectare"

"Pe primul loc este sanatatea copiilor nostri si a familiilor copiilor nostri. Nu prezenta la scoala, aici nu e vorba de prezenta la scoala... La scoala, evident ca riscul de raspandire e mult mai mic. E vorba de celelalte activitati in care copiii, adolescentii nu sunt sub supravegherea scolilor, a parintilor si riscul de trasmitere creste. Si e vorba si de transportul local si intrajudetean pe asa-zisele navete, pentru ca acolo Consiliile judetene nu au impus firmelor de transport sa asigure respectarea normelor de siguranta", a declarat Ludovic Orban, intrebat de ce a decis ca toate scolile din Romania sa treaca in regim de predare online, potrivit edupedu.ro La scoala esti obligat sa te duci, pe cand la after school-uri nu e obligat nimeni sa se duca. In plus, after school-urile sunt in afara procesului..., nu fac parte din activitatea, sa spun, educationala, din zona de reglementare a invatamantului. In plus, in after school-uri, din datele pe care le avem, nu a existat un numar semnificativ de infectari pe baza anchetelor epidemiologice", a mai declarat Orban, fiind intrebat de ce a lasat deschise after school-urile.