Marturiile studentilor "doamnei doctor Adam": Ne-a pus sa-i cantam "La multi ani!" si s-a enervat ca nu fredonam in cor

Mai multi studenti au povestit pentru Ziare.com care a fost comportamentul profesoarei de-a lungul timpului la cursuri . Ei arata ca, de obicei, totul decurge bine, insa exista situatii cand lucrurile scapa de sub control.Un student spune ca profesoara Adam nu pare sa fie in totalitate constienta de actiunile si vorbele ei si ofera un exemplu de la ultima lucrare practica de luni, 9 noimebrie.El spune ca a observat un comportament bizar, iar profesoara a parut foarte deranjata ca studentii nu au stiut ca duminica, 8 noiembrie, a fost ziua ei de nastere. "Ne-a pus sa ii cantam la multi ani si s-a si enervat pe noi ca nu fredonam frumos, in cor, in conditiile in care eram intr-o conferinta pe Zoom. Tot luni, doamna doctor ne-a pus intrebari din lectia pe care urma sa ne-o predea si s-a enervat ca nu stiam mereu sa ii raspundem, adresandu-ne mici jigniri".Aceeasi sursa mai arata ca profesoara este drastica. "Ne-am putut intelege cu ea si nu a parut deranjata ca unii colegi i se adresau cu doamna profesoara in loc de doamna doctor. Singura problema sesizabila de la alte lucrari practice a fost ca nu lua in seama studentii straini si ne punea absenta daca nu aveam microfonul functional sau daca intarziam cateva minute la ora".O alta problema pe care o sesizeaza studentii la lucrarile cu "doamna doctor Adam" tine tot de problemele tehnice. "Ieseam din conferinta de Zoom, iar ea nu ne mai lasa sa intram pe motiv ca se chinuie si oboseste predand si noi ne distram si nu stam la ora".Printre studenti circula informatia conforma careia profesoara Adam ar suferi de o afectiune psihica, insa conducerea universitatii a infirmat aceasta speculatie . "Am auzit doar zvonuri, dar nu exista o baza medicala", a mai declarat unul dintre studenti.Intr-o alta inregistrare ajunsa celebra printre studenti, doctorul Madalina Adam vorbeste incoerent despre o pisica si isi roaga studentii sa-i transmita unui alt profesor "ca voi sunteti de la studenta Niculite, care nu vrea sa iasa de sub trotineta"."E pisica mea, va rog sa nu va luati de ea, va rog foarte mult. O cheama Poli si este porumbel, de obicei e turturica, mi se spune chiar si papagal", spune profesoara in inregistrare.Citeste si: O alta inregistrare cu profesoara de la UMF vorbind incoerent: "E pisica mea. O cheama Poli si este porumbel, de obicei e turturica" Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga a declarat ca activitatea didactica a doamnei doctor a fost supendata. Totodata, ea va fi supusa unei Comisii de analiza a activitatii didactice. "Vom vedea ce rezultate are aceasta analiza si mai departe, poate urma o Comisie de disciplina in functie de analiza respectiva. Este un fapt regretabil intr-o institutie de prestigiu, singular, zicem noi", a declarat rectorul UMF Viorel Jinga.In plus, rectorul spune ca profesoara nu sufera de niciun fel de patologie. "Am verificat in fisa medicala si in documentele de la serviciu de la noi. Nu are niciun fel de patologie, nu a fost internata, din cate stim noi, deci nu putem spune ca are o afectiune", a mai declarat rectorul UMF.Citeste si: Profesoara de la Medicina care isi umilea studentii a fost suspendata si va fi cercetata disciplinar. "Nu are niciun fel de patologie. E regretabil" Intr-o inregistrare postata pe Youtube, medicul Mihaela Madalina Adam, le-a cerut studentilor sai intr-un curs online sa i se adreseze cu "doamna doctor Madalina Adam". Ulterior, cand o studenta o numeste "doamna doctor Madalina Adam", ea ii cere sa fie numita "doamna doctor Adam". "Sunt de doua ori doctor si nu stau sa imi insir toate prenumele cu voi", a spus medicul in videoclipul publicat online.Citeste si: Inregistrarea virala printre studentii la Medicina: "Va pretind sa ma numiti doamna doctor Madalina Adam"