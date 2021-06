Ministrul Educatiei: "Fiecare scoala va avea un grup de actiune anti-bullying"

"Din pacate, vedem doar saptamana aceasta numeroase cazuri de bullying, un element ingrijorator. Este tot o consecinta a pierderilor care au fost inregistrate nu numai in plan educational, dar si in planul tulburarilor sociale, comportamentale, emotionale", a spus Cimpeanu, la Digi24 Statisticile Asociatiei Salvati Copiii sunt ingrijoratoare si arata ca un elev din patru este victima fenomenului de bullying.Ministrul a annuntat ca proiectul se va pune in aplicare incepand cu viitorul an scolar. Fiecare institutie scolara va avea personal specializat capabil sa gestioneze agresiunile si jignirile impotriva copiilor darr si sa previna astfel de situatii. Din grupul de actiune anti-bullying vor face parte profesori elevi , parinti si specialisti."La inceputul anului scolar viitor, in fiecare scoala va exista un grup de actiune anti-bullying", a spus el.Ministrul Cimpeanu mai spune ca nici profesorii nu sunt instruiti pentru a peveni sau a gestiona hartuirile si jignirile la adresa elevilor. "Nu toti stiu ce au de facut, am avut recent exemplul un decident din managementul scolar care nu a inteles gravitatea situatiei. Din pacate a fost nevoie de o sanctiune grava. Nu a inteles nici acum cu ce a gresit", a mai spus Cimpeanu, pentru Digi24.