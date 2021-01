In ce conditii ar putea reincepe scoala din 8 februarie. Modul in care s-au pregatit scolile pentru intoarcerea elevilor. "Daca pandemia dureaza inca un an, ce facem?"

Cati parinti vor sa isi trimita copiii la scoala

Campania de vaccinare, un punct esential

Acestia admit insa ca este nevoie de o revenire a elevilor in banci, in special in cazul celor aflati in invatamantul primar si in cel gimnazial. Scoala online, desi a fost alternativa utilizata in aceasta perioada pandemica, nu doar ca nu da rezultate, dar creeaza numeroase discrepante intre elevi "Exista aceasta luna la dispozitie pentru a vedea cum se pot organiza autoritatile locale, unitatile de invatamant , pentru inceperea scolii in format fizic sau hibrid. Noi am militat foarte mult pe reintoarcerea in unitatile de invatamant, mai ales la anii unde este nevoie de asa ceva, in invatamantul primar, in invatamantul gimnazial si pentru acele materii unde e nevoie sa inveti si practic, cum e tehnologia, in functie de numarul de cazuri COVID la mia de locuitori. Daca ne uitam, mai sunt putine judete cu peste 3 la mie", a declarat, pentru Ziare.com, Gabriel Chicioreanu, secretarul general al Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti.Potrivit acestuia, parintii sunt impartiti in ceea ce priveste revenirea elevilor in banci. Jumatate din ei si-ar trimite copiii la scoala, cealalta jumatate ar prefera sa nu ii trimita in institutiile de invatamant. Un aspect cheie, insa, il reprezinta vaccinarea cadrelor didactice."Important e sa le oferim o siguranta copiilor. Cu atat mai mult cu cat incepe vaccinarea. Masuri suplimentare de siguranta nu stiu daca se vor implementa in plus fata de cele de anul trecut, mai ales ca aceste aspecte fizice presupun niste dosare de achizitie si nu stiu cat se pot organiza scolile si autoritatile locale in 30 de zile", a completat Chicioreanu.La randul sau, Marius Nistor, sustine ca scoala nu poate fi amanata la nesfarsit pe motiv ca e pandemie."Daca pandemia dureaza inca un an, ce facem, tinem elevii acasa pe un asa-zis invatamant online, care si-a demonstrat limitele? Acesta nu este invatamant. Este doar o forma de a tine legatura, cat de cat, cu elevii. Cei care insista ca scolile sa fie inchise trebuie sa se gandeasca la efectele pe termen lung. La un moment dat noi, ca si profesori , vom fi pusi in situatii imposibile de a recupera ceea ce s-a pierdut in aceste luni", a completat sindicalistul, care spune ca mai mult de jumatate din cadrele didactice nu intentioneaza sa se vaccineze.Motivul, arata Nistor, e campania de vaccinare "prost dusa". De cealalata parte, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinare din Societatea Nationala de Medicina Familiei, spune ca reinceperea scolilor e o problema ce trebuie transata de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii."Din punctul meu de vedere, nevoia de invatare e la fel de importanta precum dreptul la sanatate. In acest moment avem la dispozitie cateva instrumente prin care putem sa securizam atat cadrele didactice cat si varstnicii. In momentul in care vom incepe campania de vaccinare la cadrele didactice respectiv la persoanele aflate la risc si avem o acoperire vaccinala cat de cat satisfacatoare pe aceasta zona atunci putem sa lasam copiii sa mearga la scoala fara niciun fel de problema", a conchis medicul.