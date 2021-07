Unul din medicii "campioni" in negarea pandemiei COVID-19, suspendat din activitatea universitara

Acesta nu mai are voie sa sustina niciun fel de activitate didactica pana la finalizarea integrala a anchetelor aflate in curs la UMF.Decizia este semnata de rectorul institutiei, prof.dr. Viorel Scripcariu.Cercetarea disciplinara de la Colegiul Medicilor Iasi a medicilor Razvan Constantinescu si Iulian Serban , pentru "instigarea pacientilor la refuzul respectarii normelor legate de pandemia de COVID-19" este aproape de finalizare.Zilele trecute au continuat audierile in Comisia de Jurisdictie, insa deciziile finale vor fi luate de Comisia de Disciplina, unde urmeaza sa ajunga concluziile anchetei, relateaza Ziarul de Iasi