Medic pediatru: "Am o oarecare temere ca, daca incepe scoala, va creste numarul de cazuri si ar trebui sa educam copiii in acest sens"

Demonstratia cu oglinda

"Ideal ar fi ca parintii sa fie vaccinati"

"Pentru copii este foarte important sa mearga la scoala pentru dezvoltarea si formarea personalitatii acestora. Si, in plus, dezvoltarea lui cognitiva si abilitatile de comunicare, de invatare si tot ce inseamna o dezvoltare complexa impun inceperea scolii . Un copil isi castiga toate aceste abilitati daca interrelationeaza cu ceilalti copii, cu profesorii sau cu alte persoane.Acestia trebuie sa acumuleze noi cunostinte, sa le aprofundeze, trebuie sa intre in competitie cu ceilalti copii si toate acestea sunt mult mai usor de dobandit daca ei merg la scoala, la activitati complementare (sport, muzica, activitati in aer liber, etc) versus activitati online. Socializarea si comunicarea sunt esentiale, fapt dovedit de cresterea depresiei, atacurilor de panica, a auto-vatamarilor si chiar a suicidului; sunt studii care sustin o crestere de 9,3 - 33%. Nu este sanatos pentru copii sa stea doar in fata computerului, a televizorului; ei trebuie sa comunice, sa relationeze cu ceilalti copii, sa se joace, sa rada, sa isi faca prieteni, sa aiba activitati recreative comune, sa isi impartaseasca unele idei constructive, sa lucreze in echipe. In plus, faptul ca in ultimul an copiii nu au facut sport, miscare a dus la aparitia si altor probleme de sanatate ca supraponderabilitate, afectiuni nutritionale, digestive, tulburari de statica. Recomand inceperea scolii", a declarat pentru AGERPRES dr. Cristina Oana Marginean, care este si prorector al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures.Pe de alta parte, arata dr. Marginean, odata cu inceperea scolii ar putea sa creasca numarul cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2, insa copiii trebuie invatati sa se protejeze, sa foloseasca mastile corespunzator, sa se spele pe maini si sa se dezinfecteze corect."Am o oarecare temere ca, daca incepe scoala, va creste numarul de cazuri si ar trebui sa educam copiii in acest sens. Ei trebuie sa invete sa se protejeze. Trebuie sa le spunem ca acest virus se poate lua prin contact direct, deci se impune o distantare de cel putin 2 metri, mai ales daca masca nu este purtata corespunzator de catre ceilalti copii.La intrarea in scoala se va face triaj epidemiologic, iar copiii vor fi corect termometrizati. Copiii vor fi instruiti si sa se spele si sa dezinfecteze corect pe maini. Trebuie sa existe suficiente dezinfectante la intrarea in scoli , respectiv in salile de clase. Ei nu vor sta in grupuri mari in pauza, vor merge pe rand la punctele sanitare. Daca toate aceste recomandari vor fi amintite cateva saptamani la rand, ulterior le vor intra in rutina aceste manopere/recomandari.Apoi trebuie sa le explicam ca trebuie sa poarte corect masca, care trebuie sa acopere gura si nasul si sa fie fixata pe nas. Masca va fi purtata permanent si nu va fi tot timpulcu mana, mana nefiind curata. Masca trebuie schimbata periodic, la 3-4 ore", a explicat dr. Cristina Oana Marginean.In plus, considera medicul, copiilor trebuie sa li se explice practic cum anume ii poate proteja masca impotriva virusului, iar un exemplu concret ar fi demonstratia cu oglinda."Cum explicam unui copil mic cat este de importanta masca si care este diferenta intre a purta si a nu purta masca? Le explicam ca, daca suflam intr-o oglinda sau intr-un geam, vedem ca apare condensul, dar daca isi pun masca, condensul nu mai apare. Deci masca are un rol foarte important in evitarea transmiterii virusului.Aceasta trebuie sa fie sterila, sa fie cu cel putin trei filtre, pentru ca, daca nu este adecvata, atunci nu ii protejeaza. Nu spun ca nu este greu sa poarte masca, dar purtarea corecta a mastii si spalarea si dezinfectia mainilor sunt cele mai importante lucruri care ii protejeaza de infectia SARS-CoV-2. Eu lucrez in pandemie de aproape un an si port zilnic 8 - 9 ore masca. Dar din doua rele, o alegem pe cea mai putin rea", a precizat doctorul.Sefa Clinicii de Pediatrie din Targu Mures este de parere ca ideal ar fi ca parintii sa fie vaccinati, la fel si cadrele didactice, intrucat copiii, care dezvolta, de regula, forme usoare ale infectiei cu SARS-CoV-2, pot fi vectori de transmitere a virusului la adulti."La copiii sub 16 ani nu este recomandat vaccinul. Acum se fac studii pe segmentul de varsta pediatrica si probabil in cateva luni vom avea date noi si poate ca intra in discutie si vaccinarea acestora. Ar fi important ca si parintii sa fie vaccinati, la fel si profesorii sa fie imunizati, si acest lucru ar fi trebuit sa fie realizat inainte de inceperea scolii.Copiii pot sa fie vectori si trebuie sa stim ca la copii formele clinice sunt usoare, ei dezvolta febra, tuse, rinoree, multi pot avea doar manifestari digestive sau chiar fara simptome evidente. Foarte putini copii au forme grave, dar ei pot sa fie vectori pentru parinti, pentru bunici, pentru profesori , pentru cei din anturajul lor. Un numar mic de dascali sunt vaccinati in acest moment si din acest punct de vedere incepem scoala putin nepregatiti.Dar pentru copii este esentiala inceperea scolii. Pandemia nu se va termina maine, iar noi nu mai putem continua inca 1 an sau chiar mai mult cu scoala online. Copiii au nevoie de socializare, de educatie , de comunicare pentru dezvoltarea lor adecvata!", a conchis dr. Cristina Oana Marginean.