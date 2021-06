Mesajul premierului Citu pentru elevii care sustin bacalaureatul: "Mult succes! For those about to rock, we salute you"

"Mult succes elevilor care sustin examenul de bacalaureat ! "For those about to rock, we salute you"", le transmite premierul elevilor care au inceput sustinerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat.Examenul national de Bacalaureat 2021 a inceput luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana . Conform ministrului Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu , doar 77% dintre absolventii din promotia curenta s-au inscris in aceasta prima sesiune, procentul fiind mai mic comparativ cu cel al elevilor din promotia trecuta care au sustinut examenul.