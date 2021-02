Ministerul Educatiei are un stoc de 37 de milioane de masti de protectie. Romania va mai primi o donatie de 500.000 de masti

"Stocul de masti la acest moment in scolile din Romania, vorbesc doar de mastile achizitionate de Ministerul Educatiei si Inspectoratele scolare judetene, este mai mare de 37 milioane. Se adauga stocurile obtinute prin finantarea achizitiei de autoritatile locale. Sunt exemple si de alte surse.Ministerul Educatiei este in curs de a perfecta un contract de donatie prin care vor fi distribuite in scoli 500.000 de masti din donatie, masti conforme", a precizat Cimpeanu, la conferinta de presa comuna cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu Ministrul Educatiei a anuntat ca in prezent sunt 149 de localitati din tara in scenariul rosu si 903 in scenariul galben, lista unitatilor administrativ-teritoriale cu incadrarea in scenarii fiind afisata pe site-ul ministerului.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca este necesar ca parintii sa isi exprime acordul informat cu privire la testarea copiilor in unitatile de invatamant si a mentionat ca va exista pe paginile de internet ale Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii un formular tip pentru exprimarea acordului.