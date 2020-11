Profesorii romani vor fi instruiti online cum sa predea cursuri online. Programul anuntat de Ministerul Educatiei

Explicatiile acestora vor fi transmise tot online, pe retelele de socializare ale Ministerului Educatiei."Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitia tuturor cadrelor didactice, incepand de marti, 10 noiembrie, sesiunile online de indrumare si consiliere "Educatia Continua", sesiuni pentru desfasurarea activitatii de predare in sistem online.Acestea vor avea durata de aproximativ o ora si vor fi transmise live, zilnic, de luni pana vineri, la ora 15:00, pe canalul de YouTube si pe pagina de Facebook ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, fiind coordonate si sustinute de expertii/autorii reperelor metodologice publicate in luna septembrie 2020 pe site-ul// educatiacontinua.edu.ro ", transmite MEC intr-un comunicat de presa.Prima sesiune de acest tip va fi sustinuta marti de Gabriela Noveanu, secretar stiintific in cadrul Unitatii de Cercetare in Educatie. Sesiunea online va avea ca tema explicarea rolului reperelor metodologice, concepute ca formula de sprijin in ceea ce priveste predarea online, folosirea resurselor digitale si alegerea platformelor de lucru. Reperele metodologice contin si exemple care sa faciliteze utilizarea in predare-invatare-evaluare asistata de tehnologie.Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 15:00 - profesorii vor invata Evaluarea online, joi cor invata cum sa predea Limba si literatura romana iar vineri cum sa ii invete pe elevi Citeste si: