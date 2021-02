Ministerul Educatiei si Inspectoratul Scolar al Capitalei nu organizeaza concursuri si olimpiade in acest an scolar. Diplomele si certificatele nu vor fi recunoscute

Concursurile organizate de catre diferitele societati stiintifice pe specialitati (de exemplu: Societatea de Stiinte Matematice, Societatea Romana de Fizica sau Societatea pentru Excelenta si Performanta in Informatica) nu implica in vreun fel inspectoratul scolar si/sau Ministerul Educatiei si Cercetarii, participarea cadrelor didactice si a elevilor la aceste competitii fiind voluntara.Ministerul Educatiei anunta ca eventualele documente eliberate de catre organizatori pentru persoanele implicate/participante la concursuri - cadre didactice, elevi (diplome, certificate) , nu vor fi recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si nici de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si nu vor putea fi punctate la gradatiile de merit (in cazul cadrelor didactice), nu vor fi luate in considerare pentru acordarea burselor de performanta (in cazul elevilor).