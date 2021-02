Apelul Ministerului Sanatatii catre parinti pentru ca testarea anti-COVID sa fie posibila in scoli. Care va fi procedura

Care este procedura

Parintii trebuie sa completeze un formular prin care sa isi dea acordul ca copiii lor sa fie testati, care poate sa fie descarcat de aici Formularul presupune completarea unor date, mai exact numele parintelui, CNP-ul, adresa, numele copilului, clasa , scoala, data si semnatura."In cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. In cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale.Elevul care a implinit varsta de 18 ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB in maxim 24 ore. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, ca si in cazul in care nu exista cabinet medical in unitatea scolara, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori", se arata in postare.