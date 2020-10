Ministrul Educatiei anunta ca tezele ar putea fi eliminate in anul scolar 2020-2021. Olimpiadele s-ar putea desfasura online

va fi aplicata la nivel national?

"Vom lua masurile care se impun in functie de situatia creata, etapa cu etapa. Daca va fi necesar, vom lua masuri. Exact cum am facut si in primavara, cand am luat decizia de a elimina tezele pentru ca nu exista posibilitatea de a sustine aceste examene ", a explicat Monica Anisie, intrebata daca tezele ar putea fi eliminate in anul scolar 2020-2021 la emisiunea "Viitor cu Clasa" de pe Stirile ProTV. Potrivit ministrului, nu este exclus ca in acest an scolar, elevii de gimnaziu si de liceu sa nu mai dea tezele semestriale.Totodata, ar putea aparea modificari si in privinta organizarii olimpiadelor scolare, astfel ca acestea s-ar putea desfasura exclusiv online.Ramane de vazut daca o asemenea decizie de eliminare a tezelor va fi descentralizata, luata doar in judetele si scolile unde se impune sau daca va fi aplicata la nivel national, relateaza Digi 24. Masurile se vor decide etapa cu etapa si vor viza doar anul scolar 2020 - 2021.Totodata, ar putea aparea modificari si in privinta organizarii olimpiadelor scolare, astfel ca acestea s-ar putea desfasura exclusiv online.Daca se vor lua, masurile vor fi incluse intr-un ordin de ministru.