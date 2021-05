Incepe scoala pentru toti copiii de gradinita, invatamant gimnazial si liceu. Care sunt exceptiile

Elevii din claselea a cincea, a sasea, a saptea, a noua, a zecea si a unsprezecea din peste 1.400 de localitati unde rata de infectare depaseste 1 la mie vor relua cursurile online. Elevii claselor terminale vor merge la scoala incepand din 10 mai."Miercuri, 5 mai, vor merge la scoala cu prezenta fizica absolut toti copiii din gradinite, toti elevii din invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, vor incepe scoala cu prezenta fizica de miercuri, 5 mai. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a din localitatile in care rata de infectare este sub 1 la mie - si avem la ora actuala aproape 1.800 de localitati in care rata de infectare este sub 1 la mie - vor merge, de asemenea, la scoala de miercuri, 5 mai, cu prezenta fizica. Ceilalti elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localitatile in care rata de infectare, din pacate, este inca peste 1 la mie vor incepe scoala miercuri, 5 mai, in sistem online. Este vorba de putin peste 1.400 de localitati", a afirmat Sorin Cimpeanu, luni seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ministrul Educatiei a adaugat ca de luni, 10 mai, vor incepe scoala toti elevii claselor terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a cu prezenta fizica, indiferent de scenariu, mentionand ca acesta "este un pas imporant catre normalitate"."De asemenea, scolile speciale, si este vorba de peste 27.000 de elevi, pentru prima oara vor incepe scoala cu prezenta fizica, fara niciun fel de diferenta de scenariu, din orice clasa, din orice localitate vor incepe scoala fizic . Pierderile au fost foarte mari pentru intreg sistemul de educatie , dar daca vorbim de elevii din scolile speciale dupa multe luni de zile in care nu au avut acces nici la cabinete de stimulare polisenzoriala, nici la cabinete de stimulare psihomotrica, nici la cabinete de logopedie, nici de kinetoterapie, la nimic si lucrurile acestea sunt imposibil de asigurat in online sau acasa, deci este un moment foarte important, este un pas important catre normalitate", a explicat Cimpeanu. El a subliniat ca se vor pastra toate regulile, de la distantare fizica adecvata, pana la aerisirea spatiilor de invatamant , purtarea obligatorie a mastii de protectie si respectarea regulilor de igiena."Este de preferat sa fie asigurata tot timpul distantarea, distantarea adecvata si din ceea ce am vazut in scolile din Romania aceste lucruri s-au pastrat, in limita posibilului, desigur. Deci este iluzoriu sa ne imaginam ca va fi respectata intru totul distanta de un metru, dar pe de alta parte este imbucurator faptul ca in cele mai multe situatii cadrele didactice atrag in permanenta atentia copiilor - sigur, cu cat sunt mai mici cu atat e mai complicat. Trendul ratei de infectare este descrescator, asta este imbucurator, daca si ritmul campaniei de vaccinare va fi la fel de bun cred ca pe parcursul celor aproape 8 saptamani de scoala - pentru ca cei care incep scoala pe 5 mai vor avea scoala pana pe 25 iunie, deci sunt aproape 8 saptamani de scoala, timp in care vom monitoriza atat rata de infectare, cat si progresul campaniei de vaccinare si daca epidemiologii vor considera ca se pot redeschide scolile peste tot, fara diferentiere, cu prezenta fizica, va fi un element extrem de important pentru sistemul de educatie", a conchis ministrul Educatiei.