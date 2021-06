Peste 34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 - 2021 in clasa a XII-a nu sunt inscrisi la Bacalaureat

"34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 - 2021 in clasa a XII-a, clasa terminala, nu sunt inscrisi in Bacalaureat. Fie nu au dorit sa se inscrie, fie nu au putut sa se inscrie, deoarece au avut corigente. Daca ne raportam la promotia curenta, avem un procent de 77 la suta, anul trecut am avut un procent de peste 83 la suta. Anul acesta, din promotiile anterioare avem 19.520 de inscrisi. Anul trecut, din promotiile anterioare am avut peste 31.000 de inscrisi", a declarat Sorin Cimpeanu , la Digi 24.Ministrul Educatiei a mai precizat ca pandemia a accentuat abandonul scolar."Aceasta criza sanitara a accentuat, cu siguranta, si tendinta de crestere a abandonului scolar, din pacate. Faptul ca au stat acasa i-a determinat sa piarda contactul cu scoala, sa renunte la a se inscrie la examenul de bacalaureat sau au stat acasa, nu au reusit sa se pregateasca, sunt mai multi corijenti care chiar daca au vrut, nu ar fi putut sa se inscrie la bacalaureat pentru ca nu au reuit, pe parcursul anului scolar, sa isi incheie situatia scolara", a declarat ministrul.Sorin Cimpeanu a dat exemplul unei zone din nordul tarii in care nu exista niciun fel de semnal, nici de internet, nici de telefonie."Am fost saptamana trecuta prin nordul tarii, am trecut prin multe localitati in care nu am reusit sa am niciun fel de semnal, internet sau telefon. M-am gandit oare cum au facut scoala acei copii in online", a declarat Cimpeanu.Sorin Cimpeanu a mai precizat ca peste un milion de absolventi de liceu din Romania nu au sustinut examenul de bacalaureat."Sunt peste un milion de absolventi de liceu care nu au sustinut examenul de bacalaureat. Este o problema nationala", a declarat Sorin Cimpeanu.