Ministrul Educatiei: "Nu este obligatoriu sa vina cu avizul epidemiologic in prima zi de scoala"

"Ministerul Sanatatii a trimis o adresa reprezentantilor medicilor de familie, directiilor de sanatate publica s.a.m.d., prin care a precizat clar care sunt documentele pe care le pot elibera in aceasta perioada. S-a spus in mod clar faptul ca avizul epidemiologic nu este obligatoriu acum, pentru ca numai la momentul in care copilul lipseste trei zile de la scoala, suferind de o boala, poate reintra in colectivitate pe baza avizului epidemiologic.De asemenea, adeverinta medicala pe care trebuia sa o prezinte un copil, daca are anumite afectiuni si doreste sa-si continue invatarea in sistem online, aceasta adeverinta poate fi data de catre medicul de familie sau medicul curant", a precizat ministrul Educatiei."Este important sa stie parintii ca nu este obligatoriu sa vina cu avizul epidemiologic in prima zi de scoala. La fel si cu adeverinta pentru educatie fizica si sport. In prima luna de la inceperea cursurilor pot prezenta aceasta adeverinta. Este o masura pe care ministrul Sanatatii a luat-o deja, a transmis-o deja si am transmis-o si noi in unitatile de invatamant , ca toata lumea sa fie pregatita", a spus Monica Anisie.