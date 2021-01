Ministrul Educatiei: "Profesorii si elevii cu afectiuni medicale pot continua scoala online"

Acesta a mentionat ca scolile trebuie sa faca orarele in asa fel incat aceste cadre didactice sa aiba orele grupate intr-o singura zi, in care si elevii sa faca scoala de acasa."Elevii care au vulnerabilitati certificate medical trebuie sa continue scoala online", a declarat Sorin Cimpeanu in cadrul unui webinar cu privire la vaccinare. Acest lucru este valabil si pentru profesorii care au afectiuni ce s-ar putea agrava din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Conform ministrului Educatiei , in cazul cadrelor didactice certificarea afectiunilor in cazul dascalilor se va face de catre un medic de medicina muncii, acesta fiind "cel care are competenta de a declara inapt pentru prezenta fizica "."Tine de conducerea scolii sa asigure un orar specific, in asa fel incat acele cadre didactice care nu pot veni la scoala din motive medicale certificate sa aiba orele grupate intr-o singura zi, zi in care elevii sa nu mearga la scoala si sa continue online pentru acele situatii in care profesorii au interdictie de prezenta fizica in scoala", a adaugat ministrul.