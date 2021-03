Ministrul Educatiei: Scolile nu sunt focare. Nu as vrea sa se induca elevilor un sentiment de vinovatie din cauza faptului ca vor sa aiba acces la educatie

Sorin Cimpeanu a fost intrebat, duminica dimineata, la Pro TV, daca exista o legatura intre cresterea numarului de cazuri de coronavirus si deschiderea scolilor si a afirmat: "Stransa legatura nu poate exista. Nu as vrea sa se induca elevilor un sentiment de vinovatie cum ca ar putea transmite acest virus din cauza faptului ca vor sa aiba acces la educatie. Este un pericol foarte mare".Sorin Cimpeanu a adaugat ca "scolile nu sunt focare" , dar "mobilitatea generata de mersul la scoala poate sa contribuie" la cresterea numarului de cazuri.Ministrul a precizat ca, in ultima saptamana de scoala, au existat 263 infectari in randul elevilor, la aproape 3 milioane de elevi , si mai putin de 300 de infectari la angajati."La sfarsitul acestei saptamani vom ajunge probabil la 50% din personalul didactic vaccinat si la 35% din totalul personalului din invatamant . Este un element important care contribuie semnificativ la asigurarea sigurantei in scoli ", a mai declarat Sorin Cimpeanu.