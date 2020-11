Ministrul Educatiei spune ca rata de infectare in scoli este sub 1%

"Guvernul Romaniei a luat aceasta masura pentru ca trebuie sa ne gandim la sanatatea si siguranta copiilor, dar si a parintilor. Studiile realizate de epidemiologi arata ca sunt foarte buni transmitatori copiii. La momentul acesta, rata de infectare in scoli este foarte mica si am mai spus lucrul acesta, ca nu in spatiul scolii exista pericolul de imbolnavire, ci in afara. Am vazut din primele zile ale anului scolar parinti care se aflau la portile scolilor fara sa poarte masca, trebuie sa luam in calcul si traficul din marile orase", a spus Monica Anisie pentru Stirile ProTv Ministrul Educatiei a precizat ca rata de infectare in scoli este una foarte mica, de sub 1% in randul elevilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar, dar inchidere unitatilor de invatamant a fost luata ca o masura de prevenire."La momentul acesta, rata de infectare pentru elevi si cadrele didactice este sub 1%, conform datelor primite de Ministerul Educatiei de la Directia de Sanatate Publica. Este important pentru noi toti ca acesti copii sa ramana sanatosi, pentru ca sa-si continue educatia", a mai explicat Anisie.Potrivit acesteia, inchiderea scolilor este si o masura de solidaritate cu medicii din spitale, adaugand ca parintii vor putea munci de acasa in aceasta perioada, pentru a ramane astfel alaturi de copii."In ultimele saptamani au crescut cazurile de imbolnavire, numarul de infectari este din ce in ce mai mare, uitati-va la spitalele din Romania. Trebuie sa fim solidari cu medicii, luam astfel de masuri, de suspendare a cursurilor fata in fata in unitatile de invatamant, complementar cu posibilitatea ca activitatile desfasurate de parinti sa fie in regim de telemunca. Prin urmare, parintii muncesc de acasa, copiii isi continua educatia de acasa", a mai spus ministrul Educatiei.