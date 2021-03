Misiunea Diplomatica Laude-Reut pentru Viitor - Conferinta 2Day Ambassador 2021

Greciei - Maria Belceanu, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala Cezar Bolliac, Bucuresti - locul 3

Spaniei - Teodora Maria Ciobanu, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca, Bucuresti - locul 2

Israelului - Maria Kehayian, clasa a VIII-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 1

Frantei - Theia Hartenis, clasa a XI-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 3

Rusiei - Romana Trusca, clasa a X-a, Complexul Educational Laude-Reut, Bucuresti, locul 2

Statelor Unite ale Americii - Dara Nitu, clasa a X-a, Complexul Educational Laude-Reut, locul 1

Tematica de mare interes a acestui an graviteaza in jurul crizei starnita de pandemia COVID-19 si repercusiunile la nivel diplomatic, motiv pentru care, in randul invitatilor de prestigiu care le-au vorbit si le-au raspuns elevilor la intrebari s-au aflat colonelul dr. Valeriu Gheorghita, managerul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, doamna Mirela Iordan, Country Manager Pfizer Romania, iar la editia anterioara, profesorul univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.Cu aceasta ocazie, in prezenta doamnei Daniela Gitman, Secretarul de Stat pentru afaceri interinstitutionale din cadrul MAE, partener academic de 15 ani al initiativei diplomatice Laude-Reut pentru viitor, au fost premiati castigatorii concursului de public speaking 2Day Ambassador, desfasurat in debutul primaverii, online, in 1 martie 2021, la care elevii bucuresteni, alaturi de cei din Craiova, Iasi, Sibiu si Israel, au raspuns cu entuziasm provocarii lansata de Complexul Educational Laude-Reut de a juca rolul de ambasadori ai diverselor tari.In mod traditional, acest concurs face parte din cele doua zile dedicate Conferintei Internationale Laude-Reut de Diplomatie si Afaceri Globale - 2Day Ambassador si se adresa pana acum elevilor Laude-Reut care, in urma unor activitati de internship la misiunile diplomatice din Bucuresti, isi asumau rolul de ambasadori ai tarilor respective si sustineau pozitia acestora in relatiile bilaterale cu Romania, intr-un maraton de discursuri convingatoare si concise in limba engleza. Colegii lor de la alte scoli, invitati in public, votau cele mai bune prezentari, de multe ori rezultatul unei acerbei concurente prin care era demonstrata elocinta si capacitatea unui diplomat de a folosi cuvintele in rezolvarea situatiilor critice.La editia aniversara a unui deceniu 2Day Ambassador, elevii Laude-Reut s-au gandit sa isi incerce puterile alaturi de colegii lor la fel de talentati, precum a fost dovedit deja in sesiunea lunii martie 2021, a caror castigatori recent desemnati si premiati si-au adjudecat pozitii-cheie in calitate de diplomati ai:Pentru gimnaziu:Pentru liceu:Premiantii au retrait emotiile concursului la momentul prezentarii discursurilor lor in fata diplomatilor de marca ai Romaniei si Israelului, membri ai Laude-Reut Board of Trustees, ambasadorii Emil Hurezeanu, Luca Niculescu, Adrian Cioroianu, Luminita Odobescu, Sorin-Dan Mihalache, Lazar Comanescu, David Saranga, Tamar Samash, Avi Millo. Excelentele Lor au onorat Conferinta 2Day Ambassador la editiile anterioare, cele mai recente fiind online in 9 februarie 2021 si 23 noiembrie 2020, impartasind din secretele acestei nobile profesii, pentru a-i atrage si forma pe tineri intr-o cariera de mare impact asupra viitorului.La aceasta editie s-a alaturat mentorilor de diplomatie Laude-Reut si Excelenta Sa Bogdan Manoiu, Ambasadorul Romaniei in Canada, dezvaluindu-le elevilor din propria experienta profesionala si raspunzand numeroaselor intrebari ridicate de acestia.Sesiunea finala 2Day Ambassador 2021 a fost moderata admirabil, tocmai din Israel, de domnul Jonathan Davis, director al Raphael Recanati International School - Lauder School for Government, Strategy and Diplomacy (Israel), in calitate de prieten si mentor Laude-Reut.Castigatorii concursului de public speaking 2Day Ambassador 2021 au primit medalii si cartea 186 de Trepte, marturia lui Alexandru Marton, evreu de origine romana supravietuitor al lagarului de concentrare de la Mathausen.Toti elevii participanti la sesiunile Conferintei Laude-Reut primesc diploma semnata de Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, Ambasadorul Israelului David Saranga si Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator al Complexului Educational Laude-Reut.Filmul integral al evenimentului poate fi urmarit aici: https://www.facebook.com/LaudeReut/videos/129825975729380