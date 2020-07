Monica Anisie, ministrul Educatiei: Noul an scolar se va desfasura, cel mai probabil, dupa scenariul hibrid

Aceasta mai sustine ca totul va depinde de evolutia situatiei epidemiologice."Vazand situatia epidemiologica la momentul acesta, care este o situatie destul de grava, cred ca, cel mai probabil, scenariul acesta hibrid ar putea fi pus in practica. Numai ca trebuie sa ne pronuntam asupra acestor scenarii doar in momentul in care o sa stim exact cum va evolua situatia epidemiologica, pentru ca, observati si dvs., in spatiul public nu mai sunt respectate normele de prevenire si combatere a imbolnavirilor", declara ministrul pentru RFI.