Ministerul Educatiei: Reprezentantii inspectoratelor scolare si ai sindicatelor vor monitoriza desfasurarea activitatilor didactice

Potrivit unui comunicat de presa al MEC, in cadrul intalnirii s-a decis monitorizarea de catre reprezentantii sindicatelor din cadrul fiecarui judet/municipiului Bucuresti, impreuna cu inspectoratele scolare si conducerile unitatilor de invatamant , a desfasurarii in conditii optime a activitatilor didactice atat in sistem online, cat si fata in fata si asigurarea consilierii cadrelor didactice in vederea imbunatatirii actului educational, informarea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a tuturor unitatilor de invatamant in privinta securizarii si utilizarii optime a platformelor educationale G suite for Education si Microsoft Office 365 A1.Angajamentul celor doua federatii reprezentative din invatamantul preuniversitar de a sustine demersurile Ministerului Educatiei si Cercetarii, astfel incat toate cadrele didactice sa utilizeze cu incredere tehnologia in activitatile de predare-invatare-evaluare in sistem online.De asemenea, s-a mai decis realizarea unei declaratii-angajament ce urmeaza a fi asumata de cadre didactice, elevi si parinti, declaratie care va veni in completarea prevederilor Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.Prin aceasta declaratie este vizata protejarea dreptului la imagine atat pentru cadrele didactice, cat si pentru elevi, simplificarea/eliminarea unor standarde ARACIP si promovarea lor prin hotarare de guvern, continuarea procesului de debirocratizare a activitatii cadrelor didactice, acordarea posibilitatii cadrelor didactice de a oferi feedback, sub forma unui chestionar, pentru activitatea desfasurata de catre conducerea unitatii de invatamant, pentru activitatea desfasurata la nivelul inspectoratului scolar si pentru activitatea elevilor, dar si elaborarea de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie a chestionarului de feedback pentru activitatea cadrelor didactice.In cadrul intrevederii au fost discutate chestiuni referitoare la Normele metodologice prevazute de Legea 185/2020 privind desfasurarea orelor de pregatire pentru evaluari/ examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si de invatare remediala, dar si despre acelea privind reducerea normei didactice de predare cu 2-4 ore/saptamana a profesorilor care desfasoara activitatea de mentorat.