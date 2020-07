Nelu Tataru: Examenul de rezidentiat ar putea fi organizat in noiembrie

"Specialitatea trebuia data in martie a fost amanata pentru noiembrie, iar rezidentii din ultimul an au prelungirea ultimului an pana pe 31 octombrie. In masura evolutiei pandemiei, noi mizam pentru luna noiembrie pentru examenul de rezidentiat", a spus Nelu Tataru Examenul de rezidentiat pentru medici a fost amanat din cauza pandemiei.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a sustinut o conferinta de presa in vizita la Sibiu unde se va construi noul spital.