Ce nereguli au fost găsite la ARACIP. Ministerul Educatiei a sesizat Parchetul, ANI și Curtea de Conturi

10 nereguli descoperite la ARACIP

Ce măsuri au fost dispuse

”Ministerul Educaţiei a fost sesizat de mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar cu privire la existenţa unor situaţii de încălcări a prevederilor legale de către ARACIP. Prin urmare a fost efectuată o acţiune de control care a vizat verificarea aspectelor prezentate în petiţii. Controlul a avut loc în perioada 12 - 20 iulie 2021”, a transmis,instituția.1. La nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educaţie, funcţionarea acestora fiind grav afectată;2. Mai multe hotărâri ale BEX ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare şi cu depăşirea competenţelor legale. În hotărârile BEX apar inclusiv indicatori de performanţă altfel decât sunt reglementaţi de legea educaţiei, în condiţiile în care Consiliul ARACIP are competenţa legală de a analiza şi aproba standardele şi indicatorii. Analizând activitatea BEX sub aspectul emiterii hotărârilor, au fost depistate mai multe Hotărâri cu putere decizională, toate emise în condiţii de nelegalitate.3. Au fost identificate situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese: dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate, de reclamant în calitate de persoană fizică şi de pârât în calitate de reprezentant al instituţiei.ARACIP, în calitatea sa de angajator, a fost chemată în instanţă de către proprii angajaţi, printre care se numără conducerea instituţiei şi consilierul juridic al acesteia. S-au creat astfel premisele unui vid decizional cu privire la asigurarea conformă a reprezentării în instanţă.De menţionat este faptul că aceştia nu au întreprins nicio diligenţă pentru apărarea ARACIP în faţa instanţelor judecătoreşti, într-un dosar în care aveau calitatea de reclamanţi; mai mult decât atât, au acţionat în numele instituţiei ale cărei interese aveau obligaţia să le apere, pentru a fi satisfăcut un interes personal pe care aceştia îl aveau.Au fost constatate şi alte situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese, care vor face obiectul verificărilor organelor de cercetare penală, competenţa Ministerului Educaţiei fiind depăşită în aceste situaţii.4. Au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare/acreditare, şi pentru ca s-a refuzat punerea la dispoziţie a echipei de control a documentelor solicitate, raportul va fi înaintat şi Curţii de Conturi.5. Au fost constatate nereguli privind angajarea şi prestarea efectivă a activităţii de către o persoană, remunerată lunar, dar a cărei activitate şi prezenţă efectivă la sediul instituţiei nu a putut fi dovedită, conducerea ARACIP refuzând să pună la dispoziţia echipei de control documentele solicitate. Organele de cercetare penală vor fi sesizate cu privire la această situaţie.6. Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acesteia, fără nicio bază legală. Potrivit fişelor de evaluare prezentate, evaluarea preşedintelui ARACIP a fost realizată de către membrii BEX ARACIP, fără calegiuitorul să confere acestei structuri atribuţii în acest sens.7. Cererea domnului Iosifescu Şerban-Constantin, înregistrată la MEC la 07.04.2020 de menţinere în funcţia de preşedinte al ARACIP pentru o perioadă de 3 ani peste vârsta standard de pensionare (10 mai 2020 - 9 mai 2023) a fost aprobată în data de 07.04.2020, fără a se emite, însă, O.M. în acest sens. Cererea nu a fost reînnoită şi transmisă angajatorului spre aprobare după trecerea unui an de zile, aşa cum prevede Art. 56, alin. (4) din Legea nr. 53/2003.8. Referitor la activitatea cu colaboratorii externi, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi, pus la dispoziţia membrilor echipei de control, nu are număr de înregistrare, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi nu este postat pe site-ul actual al ARACIP.Există diferenţe în ceea ce priveşte includerea/nominalizarea colaboratorilor externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, în cadrul celor două categorii de “registre”, respectiv Registrul colaboratorilor externi, experţi în evaluare şi acreditare/Registrul propriu al experţilor în evaluare şi Registrul operaţional al colaboratorilor externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare (an şcolar 2020-2021).9. Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are număr de înregistrare, fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACIP, de analiză a solicitărilor acestei categorii de furnizori de educaţie.10. Nereguli grave care privesc Registrul de intrări/ieşiri al ARACIP. Printre acestea sunt înregistrarea unor documente cu "pix pilot", care se poate șterge, și faptul că data de înregistrare a actelor care intră în unitate nu este trecută în ordine cronologică.Ministerul Educației a mai transmis că a fost sesizată Comisia de disciplină a instituției cu privire la managementul defectuos al conducerii ARACIP. De asemenea, a fost sesizată Agenția Națională de Integritate cu privire la posibila încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Constantin Iosifescu, preşedinte ARACIP, Constanţa Mihăilă, vicepreşedinte ARACIP, Gabriela Alina Paraschiva, şef department Acreditare şi Alina Râpă, consilier juridic.De asemenea, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind posibila încălcare a dispoziţiilor art. 297 din Codul Penal de către persoanele responsabile din cadrul ARACIP dar și a Curții de Conturi pentru verificarea condiţiilor de încheiere a contractelor civile între ARACIP şi evaluatorii externi.