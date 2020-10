"Netflix educational" cu ajutorul TVR. Asa vrea PSD sa reformeze Educatia din Romania

"Netflix educational cu cei mai buni profesori din Romania"

Au mai taiat din gradinite si crese, dar cresc bursele sociale

Ce promitea PSD in Programul de Guvernare 2017-2020

* Constructia a 2.500 de crese, gradinite si unitati after-school.

* Punerea accentului pe partea educativa a ingrijirii copiilor intre 0 si 3 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului,materialelor didactice si formarea profesorilor.

* Reinfiintarea / modernizarea atelierelor scoala pentru invatamantul profesional si cel

tehnologic (Perioada 2017-2020, Buget estimat: 50 mil euro)

* Implementarea unui Proiect pilot privind invatamantrul digitalizat - Termen 1 ianuarie 2018

* Crearea conditiilor necesare de confort, siguranta si securitate pentru toti copiii

in scoli, care sa permita inclusiv obtinerea autorizatiilor de functionare (sanitara, ISU), in conformitate cu prevederile legale.

* Constructia sau reabilitarea unitatilor scolare pentru educatia timpurie si invatamantul primar.

* Conectarea tuturor scolilor la Internet prin conexiuni de mare viteza.

* Realizarea de wireless campus-uri, incepand cu invatamantul liceal.

* Cresterea bugetului alocat cercetarii cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distributii bugetare echilibrate, destinate sustinerii atat a cercetarii aplicative si inovarii, a cercetarii fundamentale si de frontiera, cu accent pe domeniile de specializare inteligenta / cu potential de crestere. Finantarea se va face in functie de cantitatea si calitatea inovatiilor teoretice /aplicative.

* Organizarea expozitii stiintifice denumite: "CONCEPUT IN ROMANIA" cu prezentarea de rezultate si produse ale cercetarii romanesti.

Pe langa acest punct "vital", fata de promisiunile nerespectate din programul guvernamental 2017-2020, acum au mai taiat din gradinitele si cresele pe care le construiesc. Daca in perioada trecuta promiteau 2.500, acum au ales sa "construiasca" numai 1.750.Conectarea scolilor la internet este un alt segment important pe care merge PSD , adica digitalizarea resurselor educationale."Mai propunem TVR Educational, o platforma, daca imi permiteti sa spun, un Netflix educational propus elevilor si parintilor pentru ca, in acest moment, tinerii nu reusesc sa aiba acces, prin platformele existente in putine locuri, la lectiile oferite de profesori. O parte din profesori nu au calificarea necesara (n.r. - pentru predarea online), ne pare rau sa o spunem, si atunci punem la dispozitia elevului si studentului, acest program cu ajutorul televiziunii nationale. TVR va pune la dispozitia elevilor o platforma digitala cu lectiile predate de cei mai buni profesori din Romania, care pot fi rulate si repetate de cate ori este nevoie", spune Mihnea Costoiu.Potrivit lui, este un program pe care social democratii l-au gandit cu televiziunea publica si care poate fi realizat in perioada imediat urmatoare, adica in primele 100 de zile de la preluarea guvernarii."Pentru ca exista o criza majora de spatii pentru copiii intre 0 si 3 ani si 4 si 6 ani, avem un program care sa finanteze crearea a 1.750 de noi crese si unitati after-school pentru a aceasta categorie de copii", a mai declarat Costoiu.Social democratii mai promit si ca vor relaxa conditiile pentru bursele sociale, astfel incat sa se dubleze numarul beneficiarilor, aceasta avand valoarea de 40% din salariul minim net pe economie.Totodata, bursele de studiu nu vor fi decat 32% din salariul minim pe econommie, cele de merit, doar 35%, iar bursa de performanta 37,5%. De asemenea, vor sa infiinteze si o bursa de asistenta sociala, in valoare de 1.000 de lei, pentru copiii care provin din sistemul de protectie institutionalizat, cu conditia ca acestia sa fie inscrisi intr-o unitate de invatamant Alte masuri se refera la majorarea sporului pentru profesorii care merg sa predea in mediul rural, de la 3% la 15%. In plus, rectorii ar putea fi alesi si cu votul studentilor care vor avea o participatie de 25% din aceasta decizie.