AUDIO O alta inregistrare cu profesoara de la UMF vorbind incoerent: "E pisica mea. O cheama Poli si este porumbel, de obicei e turturica"

Madalina Adam vorbeste incoerent despre o anumita pisica si isi roaga studentii sa-i transmita unui alt profesor "ca voi sunteti de la studenta Niculite, care nu vrea sa iasa de sub trotineta".In inregistrare, profesoara vorbeste despre pisica ei. Ea sustine ca o cheama Poli si este porumbel, de obicei turturica. "E pisica mea, va rog sa nu va luati de ea, va rog foarte mult. O cheama Poli si este porumbel, de obicei e turturica, mi se spune chiar si papagal", spune profesoara in inregistrare.In aceeasi inregistrare se poate observa ca profesoara nu are coerenta si isi roaga studentii sa-i transmita altui profesor "cum ii spuneti voi, in batjocura", ca ei sunt de la studenta Niculite, care nu vrea sa iasa de sub trotineta."Deci, domnul Buligonea sunteti cel cu motanul. Stiti ce va rog domnul Buligonea? Domnul Buligonea, daca ne auziti, rugati-l pe domnul profesor Hinescu din partea doamnei profesoare, putem sa-i spuneti cum ii spuneti voi in batjocura... doamnei doctor Adam, ii transmiteti domnului profesor, dar cum stiti voi, politicos, da? Ca voi sunteti de la studenta Niculite, care nu vrea sa iasa de sub trotineta", a mai spus profesoara.Profesoara a devenit virala pe internet dupa ce un filmulet in care le cerea studentilor saisa i se adreseze cu "doamna doctor Madalina Adam" a fost postat pe Youtube. Ulterior, cand o studenta i s-a adresat cu i-a cerut: "doamna doctor Madalina Adam", ea ii cere sa fie numita "doamna doctor Adam". "Sunt de doua ori doctor si nu stau sa imi insir toate prenumele cu voi", a spus medicul in acelasi videoclipul publicat online.Citeste si: VIDEO Inregistrarea virala printre studentii la Medicina: "Va pretind sa ma numiti doamna doctor Madalina Adam" Dupa acest incident, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" a declarat ca profesoara a fost suspendata din functie si ca va fi cercetata disciplinar.Citeste si: Profesoara de la Medicina care isi umilea studentii a fost suspendata si va fi cercetata disciplinar. "Nu are niciun fel de patologie. E regretabil"