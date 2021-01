Drama unei copile de 14 ani din Vaslui. Locuieste intr-o casa de lut, fara curent electric, insa isi doreste sa ajunga la liceu, apoi la facultate

Are 14 ani si locuieste intr-o casa de lut aflata pe un varf de deal din judetul Vaslui, fara curent electric, scrie Adevarul De sapte ani, mama ei a plecat in strainatate, iar copila a ramas in grija bunicilor. Singurul sprijin pe care-l primeste Alexandra de la mama sunt cativa banuti pe care aceasta reuseste sa-i trimita atunci cand poate."Cei trei isi duc cu greutate viata. Dar, cu toate astea, chipurile lor sunt de multe ori senine si vesele. Au invatat sa se dramuiasca cu ce au. Au ca sprijin doar pensia bunicului, de 800 de lei si alocatia fetei. De cateva luni, de cand am aflat povestea lor, Alexandra a intrat in programul nostru de burse de studiu "Un sat, Un copil". Ea primeste bursa si pachetul de alimente pe care organizatia spera sa il poata aloca lunar", au spus reprezentantii Fundatiei "Inima de Copil".Adolescenta viseaza sa termine liceul si apoi sa ajunga la facultate, la UNATC, pentru ca isi doreste mult sa devina actrita."Pana atunci, ea coboara in fiecare dimineat, din casuta din varf de deal, prin noroi, peste santuri si isi duce telefonul si acum tableta primita, la vecinii din vale, la incarcat. Din fericire, peste putin timp, Alexandra va putea sa-si incarce tableta la ea acasa. Curand, in casa din lut, datorita generozitatii unor sponsori, Inima de Copil va face lumina! Pana atunci, a venit oricum bucuria Craciunului si a cadourilor primite", au mai spus volunatarii.Citeste si: