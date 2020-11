O treime dintre elevii din intreaga lume nu au acces la scoala online in pandemie (raport)

Conform documentului, 86% dintre reprezentantii guvernelor din peste 100 de tari, care au raspuns unui sondaj UNESCO in 2020, sustin ca au oferit elevilor platforme online pentru educatia la distanta.In acelasi timp, doar 20% dintre cei chestionati spun ca au imbunatatit accesul la infrastructura si/sau au oferit dispozitive subventionate."Desi guvernele trebuie sa gestioneze simultan o serie de provocari sociale critice, precum consolidarea sistemelor de asistenta medicala, sprijin financiar pentru companii si somajul, nu trebuie sa renunte la investitiile pe termen lung in domenii esentiale, precum educatia. In plus, situatia economica se deterioreaza pentru tinerii din medii dezavantajate, unul din sase tineri incetand sa mai lucreze de la inceputul pandemiei", se arata in cercetarea PwC si UNICEF.Raportul de specialitate evidentiaza, per ansamblu, ca 463 de milioane de elevi din intreaga lume nu au acces la invatarea online pe durata cat scolile sunt inchise din cauza pandemiei.De asemenea, peste 40% dintre tinerii angajati se aflau in sectoare puternic afectate de COVID-19 si aproape 77% erau in economia informala, ceea ce i-a facut foarte vulnerabili atunci cand companiile au fost inchise sau mutate in online ca raspuns la restrictiile pandemice, reiese din datele citate.PwC este o retea de firme prezenta in 155 de tari, cu mai mult de 284.000 de profesionisti ce ofera servicii in audit, consultanta fiscala si consultanta pentru afaceri.Citeste si: Batrana de 87 de ani jefuita de 300.000 de euro intr-un sat din Arad: "Cand m-am trezit, am simtit ca cineva ma ia dupa gat"