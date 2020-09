Orban: Vom avea nevoie de cel putin o zi pentru dezinfectia si pregatirea claselor in care au fost sectii de votare

"Cu siguranta va exista o decizie unitara. Am avut deja o discutie, dar pana nu luam decizia si cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea Electorala Permanenta, INSP, Ministerul Sanatatii, nu vreau sa va dau acum un raspuns, dar cu siguranta vor exista zile in care se va desfasura activitatea scolara online, nu se vor suspenda cursurile, ci se vor desfasura online. Pentru ca avem nevoie de cel putin o zi pentru a pregati localurile sectiilor de votare, in conditiile in care stiti ca multe localuri ale sectiilor de votare sunt in scoli . De asemenea, vom avea nevoie de cel putin o zi pentru a asigura dezinfectia si pregatirea claselor in care au fost sectii de votare pentru reprimirea copiilor", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa.Premierul a spus ca atunci cand va fi stabilit exact numarul de zile in care cursurile se vor face doar online, printr-un ordin al ministrului Educatiei, se va anunta public.