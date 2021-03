Ordinul comun semnat de ministrii Educatiei si Sanatatii, care prevede inchiderea scolilor la intrarea localitatilor in carantina si nu la pragul de 6 la mie, a intrat in vigoare

Ordinul nou prevede ca "scenariul de functionare al unei unitati de invatamant se va actualiza saptamanal, cu referinta in fiecare zi de vineri, in functie de evolutia epidemiologica, cu exceptia situatiei in care localitatea intra in carantina"Ministrul Sorin Campeanu a propus si ca scolile sa intre o luna in vacanta de primavara, evitand astfel varful infectarilor preconizat a fi in luna aprilie."Pentru ca perturbarile sa fie minime, am propus o serie de modificari in structura anului scolar.Propunand o vacanta de primavara care sa inceapa pe data de 2 aprilie pana in 4 mai, va cuprinde perioada sarbatorilor pascale catolice si ortodoxe. Deci vacanta de primavara prelungita cu trei saptamani. In acest fel, perioada lunii aprilie, care e cea mai critica din perspectiva epidemiologica, va beneficia de o scadere a mobilitatii.Al doilea avantaj e ca examenul de bacalaureat se pastreaza la datele planificate, cu prezenta fizica . Se va desfasura intre 28 iunie si 1 iulie. Vom echivala competentele. Un alt avantaj, in afara de derularea pana pe 31 martie a simularilor, se regaseste in pastrarea datelor evaluarilor claselor a IV-a si a VI-a, iar la clasa a II-a urmand a fi reprogramate in luna mai", a transmis marti ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu