Ordinul comun prin care scenariul in care functioneaza scolile se actualizeaza oricand rata de infectare scade sub 1 la mie a fost semnat

Ce prevede ordinul comun privind scenariul in care functioneaza scolile

Care sunt scenariile in care functioneaza scolile

In baza acestui ordin ce urmeaza sa apara luni seara in Monitorul Oficial, in Bucuresti vor putea de miercuri sa mearga la scoala toti elevii, intrucat rata de infectare a coborat sub 1 luni, conform Hotnews.ro Conform Ordinului, "Scenariul de functionare al unitatii sau institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar se va actualiza in functie de evolutia epidemiologica, prin raportare la prevederile art. 3, cu exceptia situatiei in care localitatea se afla in carantina".Inainte de aceste modificari, scenariul se actualiza in baza ratei de infectare din ziua de vineri si era valabil toata satpamana ce urma.In plus, prin acest ordin, a fost creat cadrul legal asa incat CJSU si CMBSU (comitetul judetean pentru situatii de urgenta) sa decida adaptat la fiecare situatie scenariul de functionare, in situatiile in care rata de infectare este la un nivel extrem de apropiat de pragul de 1 la mie.In functie de rata de infectare cu noul coronavirus, elevii pot invata dupa doua scenarii.Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.Se aplica in localitatile unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai mica sau egala cu 1/1000 de locuitori.- Participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, precum si a elevilor din invatamantul special, indiferent de clasa, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara.- Participarea zilnica, in sistem on line a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu.Se aplica in localitatile unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID este mai mare de 1/1000, daca la nivelul localitatii nu este declarata starea de carantina.