Aproape 1.400 de elevi vor face cursuri online in judetul Timis, dupa un scurtcircuit produs intr-un modul-container

Incidentul a afectat cele sase corpuri modulare de la Scoala Generala nr. 13, dar Popescu a cerut primariei sa verifice toate cele opt scoli din municipiu in care au fost amenajate clase in astfel de module."Am dispus ca unitatile de invatamant in care avem containere sa nu fie utilizate pana nu se remediaza cateva functiuni. Am inaintat o adresa catre Primaria Timisoara, pentru a face verificari la toate containerele, pentru a nu pune in pericol viata si sanatatea cadrelor didactice si ale elevilor. S-a identificat ca la Scoala Generala nr. 13, racordata la instalatia orasului, nu aveau doze importante, cablurile veneau direct la priza si nu era o zona tampon. Firele nu erau izolate la intrarea in intrerupator. S-a constatat acest lucru, pentru ca a avut loc un scurtcircuit de catre un serviciu specializat, chemat la fata locului", a detaliat Marin Popescu.Seful Inspectoratului Scolar Timis a precizat ca aceste containere au fost puse in functiune la inceputul anului scolar, iar in urma sesizarii sale, primaria a anuntat scolile in discutie sa inchida toate containerele, pentru verificari.Vizate de masura sunt Scolile gimnaziale nr.7 (120 de copii), gimnaziala nr. 19 (235 copii), Liceul de Informatica "Grigore Moisil" (143 copii), Gimnaziala nr.13 (150 copii), Gimnaziala nr. 30 (302 copii), Liceul "Waldorf" (144 de copii), Colegiul National Banatean (180 de copii) si, Liceul Teologic Ortodox "Antim Ivireanul" (110 copii)."Cei 1.384 de scolari care invatau in astfel de module vor invata de acasa, online, pana cand se vor verifica toate aceste containere, pentru a fi in siguranta", a explicat Marin Popescu.