Orele remediale incluse in programul "Scoala dupa scoala" vor fi remunerate cu 100 de lei/ora brut. Activitatile incep din 8 martie

Flexibilizarea programului

Conditiile desfasurarii orelor remediale

Programul orar al activitatilor remediale se va stabili la nivelul unitatii de invatamant, de catre cadrul didactic , cu consultarea elevilor si a parintilor sau reprezentantilor legali ai acestora. Ordinul ministrului mai prevede flexibilizarea programului pentru activitatile remediale prin faptul ca scolile vor avea posibilitatea sa organizeze programul fara o aprobare a inspectoratului scolar si sprijinul elevilor pentru a urma programul remedial in scoala in care sunt inmatriculati, fiind considerate, din oficiu, unitati organizatoare, toate unitatile de invatamant in care se poate organiza cel putin o grupa de elevi Potrivit comunicatului ministerului, ordinul stabileste cuprinderea in program, neconditionata de termene, a elevilor, intr-un mod continuu si adaptat nevoilor acestora.Parintii sau reprezentantii legali ai elevilor vor putea depune solicitarile de cuprindere a acestor elevi in program, in mod continuu, pana la data de 25 ale fiecarei luni.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a informat, sambata seara, ca peste 225.000 de elevi au fost inscrisi pentru participarea la orele remediale, care se vor putea organiza in forma fizica in toate scolile din localitatile in care rata de incidenta COVID-19 este mai mica de 6 la mie, adica nu sunt carantinate. Ministrul Educatiei a precizat ca potrivit datelor centralizate vineri din comunicarile inspectoratelor scolare judetene, au fost inscrisi pentru ore remediale 75.000 de elevi in invatamantul primar, 60.000 in invatamantul gimnazial si 90.000 in invatamantul liceal.Campeanu a subliniat ca potrivit modificarilor aduse sambata ordinului comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii referitor la masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica, orele remediale se vor tine cu masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologic "indiferent de scenariu, indiferent de clasa", in scolile din localitatile care nu sunt carantinate, adica incidenta este de sub 6 la mia de locuitori."Este permis accesul elevilor in cadrul programului national de recuperare, orele remediale, indiferent de scenariu, indiferent de clasa, este permisa prezenta fizica. Acesta este un lucru absolut esential, pentru ca asa cum am spus, ceea ce s-a pierdut din cauza predarii online nu poate fi recuperat tot prin predare online, este nevoie de prezenta fizica, iar acest ordin de ministru de astazi permite prezenta fizica a elevilor care sustin orele de recuperare indirent de clasa, indiferent de scenariu, pana la 6 la mie", a declarat ministrul Cimpeanu, la postul Antena 3.De asemenea, ministrul Campeanu a mai aratat ca si la aceste ore remediale se vor respecta normele de preventie anti-COVID-19 prevazute pentru scoli Conform ordinului comun al Ministrului Educatiei si Ministrului Sanatatii nr. 3459/280/06.03.2021, publicat sambata de Ministerul Educatiei, "este permisa organizarea cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant din localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mica de 6/1000 de locuitori a:simularilor examenelor nationale si a examenelor pentru anii terminali; evaluarilor nationale; orelor remediale pentru toate clasele".Totodata, conform ordinului Ministerului Educatiei care stabileste metodologia orelor remediale, iar activitatile propriu-zise vor incepe din 8 martie.Elevii pentru care sunt organizate orele de recuperare sunt cei care nu a avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului; se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau au situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina; au nevoie de aceasta activitate avand in vedere rezultatele scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului II.