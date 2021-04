Parintii din Romania nu dau sejurul din Grecia pentru mai multe zile de scoala. "Germania are 42 de saptamani de curusuri fata de 34 cum este la noi"

Pornind de la aceasta situatie care ar putea explica nivelul scazut de pregatire la final de liceu al elevilor din Romania, in prezent sunt discutii aprinse legate de prelungirea anului scolar incepand cu septembrie 2021 sau cu septembrie 2022. Structura anului scolar 2021-2022 a fost deja stabilita si a fost pulbicata in Monitorul Oficial. In prezent este clar ca elevii se vor intoarce la scoala in data de 14 septembrie 2021.Totusi ministrul Educatiei a tinut sa precizeze ca sustine prelungirea anului scolar cu o saptamana sau doua, asta daca partenerii implicati in sistemul de invatamant , sindicatele profesorilor, asociatiile de parinti si elevi , ajung la un consens si vin cu o propunere certa la Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei va sustine extinderea perioadei de cursuri, fiind un proces de consultare, demarat din timp, pentru anul scolar 2022-2023, deci pentru septembrie 2022. As vrea sa va aduc la cunostinta ca in Romania cele 34 de saptamani de scoala, deci 168 de zile, ne situeaza pe unul dintre ultimele locuri in Europa cu privire la numarul zilelor de scoala. Sunt tari precum Danemarca sau Italia care au 200 de zile de scoala, sunt tari precum Germania care are 42 de saptamani de scoala fata de 34 cum este la noi", a explicat ministrul Sorin Campeanu.La un calcul simplu, a explicat ministrul, un elev din Germania, pe parcursul a 12 ani, avand cate 8 saptamani in plus in fiecare an, face 2 ani si jumatate de scoala mai mult decat un elev din Romania.Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, spune ca trendul in randul parintilor este mai degraba sa nu sustina prelungirea anului scolar, preferand o vacanta in plus in luna septembrie decat o saptamana in plus de scoala la inceput de toamna."Parintii spun, si pe buna dreptate, ca avem nevoie de calitate si nu de cantitate. Punctul meu de vedere personal si nu al Federatiei este ca aceasta calitate a invatamantului pornind de la curricula si resursa umana nu o vom avea nici macar in zece ani. Faptul ca prelungesc cu doua saptamani anul scolar nu anuleaza cu nimic posibilitatea de a imbunatatii curricula, asa cum cer parintii, si de a sustine calitatea la nivelul resursei umane. Majoritatea parintilor nu-si doresc prelungirea anului scolar. Ei nu gandesc in cheia calitatii sistemului educational, ei considera ca multi dintre copii sunt stresati si au nevoie de vacanta la schi si la mare. Cam asta este abrodarea majoritatii", a declarat Cristache.Cristache a precizat ca parintii considera ca doua saptamani de scoala in plus nu inseamna mare lucru din punct de vedere al calitatii actului de invatamant sau al cantitatii de informatie primita de catre elev."Hai sa facem socoteala! Inmultiti doua saptamani ori 13 ani de studii si veti vedea atunci ca elevii vor avea un an de studii in plus per total", mai spune CristacheIn ceea ce priveste trecerea de la impartirea anului scolar in trimestre si nu in semestre, poate aduce deopotriva avantaje si dezavantaje. In primul rand nu se va prelungi anul scolar, doar ca elevii vor fi mult mai conectati la materie, avand in vedere ca au de sustinut trei teze in loc de doua."In cazul unui an scolar structurat pe trimestre, profesorul trebuie sa nu mai aiba obligativitatea de a da patru note pentru ca incarcam copiii si atunci trebuie sa revenim la doua note minim ca sa poata incheia media si la cele trei teze trimestriale. Acestea, intr-adevar, pot tine conectati elevii la tot ceea ce inseamna evaluare sumativa. Una este cand ai evaluare dupa trei, patru luni si alta e cand ai evaluare mult mai in scurt astfel incat sa fie conectati in permanenta", spune Iulian Cristache.Este important, a adaugat acesta, ca tezele sa aiba subiecte unice in toata tara pentru a putea evalua in mod corect nivelul fiecarui elev. Subiectele la teza sa fie identice peste tot in tara astfel incat sa stim ca fiecare profesor are acelasi mod de abordare atunci cand evalueaza un elev, sa stii ca nota 5 de la Suceava este egala cu nota 5 din Teleorman. Atunci vedem la ce nivel se situeaza fiecare elev, iar in unitatile unde sunt rezultatea foarte foarte slabe sa se poata remedia situatia", este de parere Iulian Cristache.Acesta a explicat ca