Asociatiile de parinti si sindicatele din educatie cer renuntarea la masca in timpul orelor de sport: "Gresesc specialistii din alte tari sau noi avem o problema?"

La ce riscuri se supun copiii

"Este inexplicabil faptul ca, atunci cand s-au stabilit masurile prin ordinul comun al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii, reprezentantii Ministerului Sanatatii au afirmat ca s-au inspirat din deciziile luate de alte tari, nu insa si in ceea ce priveste purtarea mastilor de catre elevi la orele de educatie fizica . Si atunci, si in prezent, elevii din majoritatea tarilor membre UE nu sunt obligati sa poarte masca la orele de educatie fizica. Gresesc specialistii din aceste tari sau noi avem o problema?! Se pune intrebarea: cand este mai mare riscul transmiterii coronavirusului, atunci cand elevii isi petrec timpul liber in mall-uri, in statiuni, in mijloacele de transport in comun sau la orele de educatie fizica, pastrand distanta corespunzatoare?", se intreaba asociatiile de parinti si sindicatele in comunicatul de presa transmis luni, 1 martie.Semnatarii considera ca "oficialii din Ministerul Sanatatii ar trebui sa tina cont de riscurile la care sunt expusi elevii care fac orele de educatie fizica cu masca pe fata, avand in vedere ca masca afecteaza capacitatea de efort, iar hiperventilatia pe o durata mai mare de 15 minute cu masca pe fata nu este indicata, dupa cum arata specialistii".Ei mai spun ca "dupa o perioada atat de indelungata in care elevii au stat departe de scoala, orele de educatie fizica, acolo unde exista conditii optime de desfasurare a acestora, sunt mai mult decat binevenite daca se fac fara masca si reprezinta o revigorare fizica si psihica.""Orele de educatie fizica se pot organiza, astfel incat sa fie evitate sporturile de echipa in spatiile inchise, acestea putand sa se desfasoare in aer liber, pe terenuri de sport corespunzatoare si cu pastrarea distantei. Elevilor li se poate impune sa poarte masca atunci cand se deplaseaza catre si de la locul de desfasurare a activitatilor fizice si pana la momentul inceperii orei, precum si dupa finalizarea orei", sustin parintii si sindicalistii. Ministrul Sorin Cimpeanu a declarat marti ca, dupa discutii purtate cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca doar daca acestea s-ar desfasura in exterior, transmite Mediafax.Ministrul a spus ca in cea mai mare parte a scolilor din Europa purtarea mastii nu este obligatorie la orele de sport.