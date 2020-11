Parintii copiilor olimpici cer Ministerului Educatiei sa caute solutii pentru desfasurarea olimpiadelor scolare

"In calitate de parinti ai unor elevi care au participat in anii anteriori la olimpiadele scolare, alaturi de copiii nostri, am primit cu intristare si revolta vestea emiterii Ordinului nr.5924/03.11.2020 privind prorogarea prevederilor Ordinului 3035/2012 cu privire la anularea acestor competitii", scriu parintii elevilor olimpici in memoriul adresat catre MEC.Acestia aduc in atentia MEC mai multe aspecte:pentru olimpiadele scolare, cu efort intelectual si cu interes sporit pentru procesul de invatare, reprezinta un stimulent atat pentru colegii lor, cat si pentru cadrele didactice.Analizand situatia invatamantului romanesc in actualul context epidemiologic, cand orele se desfasoara hibrid sau online, cu sau fara mijloace adecvate, in care schimbarile iminente creeaza cel putin disconfort psihic atat profesorilor cat si elevilor, consideram ca sustinerea copiilor interesati de performantele scolare ajuta la mentinerea valorilor sistemului de invatamant si ii motiveaza pe colegii lor pentru o invatare temeinica si continua.Lipsa competitiilor scolare atat de motivante pentru munca independenta al doilea an la rand apreciem ca ii va afecta nu numai pe copiii nostri, ci intreg sistemul de educatie In cazul Romaniei, valorile sunt indiscutabile daca ne raportam la numeroasele medalii obtinute an de an de elevii olimpici la competitiile internationale.Desi nu sunt mediatizate, aceste rezultate sunt recunoscute in mediul academic international si putem spera ca dintre ei sa se remarce, de ce nu, la nivelul unor personalitati precum George Emil Palade, Henri Marie Coanda, Grigore C. Moisil sau al altor savanti romani care fac cinste acestui neam.Distrugand sistemul competitional al tarii, practic nu distrugem doar posibile modele pentru copiii de azi si de maine, distrugem imaginea si respectul dobandit de Romania in urma aportului a generatii intregi de elevi si profesori care au muncit pentru ca tara noastra sa aiba un statut in aceste competitii.pentru obtinerea unor rezultate tot mai bune si care au sperat ca anul acesta sa le aduca mai mult decat neputinta in fata sistemului.Scolile s-au inchis, elevii au avut luni intregi in care nu au iesit din case, nu au mai avut posibilitatea de a lucra fata in fata cu profesorii, au fost nevoiti sa se adapteze unui sistem hibrid sau online inca in descoperire si in acelasi timp au mentinut nivelul invatarii in speranta unor rezultate binemeritate.Pentru mentinerea nivelului foarte ridicat de invatare, periodic este necesara evaluarea si valorificarea prin participarea la olimpiadele scolare, singurele care au metodologia si rigurozitatea de care acesti copii au nevoie.Pasiunea nu poate fi infranata, insa frustrarea si efectele asupra psihicului in urmatoarea perioada sunt demotivante si pot in mod cert sa le afecteze nivelul de invatare si implicit rezultatele., carora absenta diplomelor de olimpiade le va ingreuna sau anula sansele de admitere la universitati nationale si internationale de prestigiu. Pe plan national sunt discriminati fata de generatiile anterioare intrucat pierd sansa de a fi admisi in baza calificarii sau rezultatelor la olimpiade, in timp ce la adminterea in universitati din afara tarii absenta portofoliului de olimpiade reprezinta dezavantaj in fata elevilor din tarile care inca sustin aceste concursuri., asteptandu-se de la aceste persoane solutii medicale, economice, sociale si nu numai.Apreciem ca deciziile luate in aceasta perioada in domeniul educatiei au efecte pe termen lung si consideram ca este deosebit de importanta motivarea si stimularea copiilor aplecati catre o invatare aprofundata si de inalta calitate in toate domeniile de interes.e, privim cu neputinta cum copiii accepta si se adapteaza complet nepregatiti invatarii online, sustinem financiar si emotional aceste masuri si in acelasi timp acceptam din ratiuni economice salile de sport deschise, sustinerea diverselor examene de admitere in profesii, de admitere in gimnazii, malluri si supermarketuri pline, acceptam ca alegerile la care vom vota ca si cetateni educati, responsabili si onorabili sa nu fie amanate", se precizeaza in memoriu.Parintii spun ca in acest context, copiii isi doresc sa participe la olimpiade, iar ei sunt determinati sa-i sustina. "Si o facem cu ratiune, pentru ca avem convingerea ca reflectarea muncii in rezultate aduce doar beneficii societatii, iar masurile de distantare foarte clare pe care acesti copii sunt fara indoiala apti sa le respecte ar asigura desfasurarea in siguranta a oricarei olimpiade scolare", mai spun parintii.Ei mai mentioneaza ca participarea la aceste competitii este una optionala.Documentul integral poate fi consultat aici