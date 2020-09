Bistrita-Nasaud: Parintii a 46 de copii dintr-o comuna refuza sa ii trimita la scoala

Primarul comunei Zagra, Dumitru Buscoiu, a declarat marti ca parintii au fost informati inca de la inceputul anului despre decizia comasarii scolilor, dar ca cei mici nu au fost lasati la scoala nici in prima zi, nici in cea de-a doua."Parintii stiau, dar li s-a spus ca s-ar putea rezolva, si ei au trait cu speranta asta. Acum, nu e de vina nimeni decat primarul si directorul scolii - asa sustin unii, pentru ca, atunci cand s-au dus la Inspectorat, li s-a spus ca de aici pleaca. Dar nu pleaca de la noi, tot ce ne-a stat in putinta am facut. Noi nu facem normari, normarea se face de catre Inspectorat; ei au facut, ei au desfiintat. (...) Parintii nu vor sa inteleaga si nu ii intereseaza altceva, dupa cate vad eu, decat sa ramana scoala acolo", a spus primarul.Potrivit edilului, numarul total al elevilor si prescolarilor care nu au inceput cursurile este de 46: in satul Alunis sunt sase copii de gradinita si zece copii in clasele I-III, iar in satul Suplai sunt 30 de copii in clasele V-VIII.Dumitru Buscoiu a evocat greutatile intampinate in special de parintii copiilor din Alunis, unde spune ca scoala are toate conditiile pentru a-i primi pe cei mici, care oricum au de parcurs distante de pana la doi kilometri pe jos pentru a ajunge in centrul satului."Satul Alunis este la 9 kilometri de Zagra, de centrul de comuna. Daca sunt 40 de familii pe loc drept, unde e satul, restul toate familiile sunt unele la un kilometru, altele la o jumatate de kilometru, altele la doi kilometri si trebuie sa vina copilul ala de patru ani sau de sase ani pana in centrul satului, ca sa il ia microbuzul, face o ora sa vina parintele cu el. (...) Scoala din Alunis e in conditii bune, de vreo doi ani am facut renovari, au conditii - caldura, apa. Am bagat toaleta inauntru, ca a fost la distanta de un metru de scoala, dar am bagat-o inauntru. Toate conditiile le au", a explicat primarul.Avand in vedere situatia creata, marti s-au deplasat la Suplai, pentru a sta de vorba cu parintii, subprefectul de Bistrita-Nasaud, Eugen Curteanu, si seful Inspectoratului Scolar Judetean, Mihai Muresan.Fostul inspector scolar general, Camelia Tabara, declara, pe 30 ianuarie, cand a anuntat reteaua scolara pentru 2020-2021, ca, in cazul scolii din Zagra, care a propus sa functioneze cu trei structuri, toate cu predare simultana, nu s-a aprobat aceasta formula pentru ca s-a inregistrat o depasire a bugetului cu 40%, iar rezultatele scolare nu erau incurajatoare.Tot atunci, Camelia Tabara a anuntat ca, la nivel judetean, s-a decis reducerea cu peste 30 a numarului de clase propuse de catre unitatile de invatamant pentru anul scolar care tocmai a inceput, ca urmare a scaderii populatiei scolare si a necesitatii de a respecta bugetul alocat.