Senat: Parintilor li se pot acorda zile libere in cazul limitarii sau suspendarii cursurilor scolare. Care sunt conditiile

Proiectul pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 147/2020 ii vizeaza si pe parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav nescolarizat ori care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap sau in grad de handicap grav cu asistent personal, in conditiile limitarii sau suspendarii serviciilor de zi de care acestea beneficiaza.Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata este venit asimilat salariilor si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari, in conditiile prevazute de lege, se explica in expunerea de motive a proiectului de act normativ.Proiectul stipuleaza acordarea de zile libere pentru parintii care au copii in varsta de pana la 12 ani sau 26 de ani in cazul copilului sau adultului cu handicap, inscrisi la unitati de invatamant, inclusiv anteprescolar."Acordarea zilelor libere platite se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, in conditii de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe toata perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021", prevede proiectul.Dreptul la zile libere se acorda si parintilor care au copii cu handicap nescolarizati sau au in intretinere adulti cu handicap, numai daca acestia beneficiaza de servicii de zi a caror activitate este limitata sau suspendata ca urmare a efectelor raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, conform expunerii de motive.Zilele libere se acorda la cererea parintelui care indeplineste cumulativ conditiile mentionate, solicitare care va fi depusa la angajator. Cererea este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de copia certificatului de nastere al copilului sau de cea a documentului care atesta calitatea prevazuta de lege, precum si de copia certificatului de incadrare in grad de tip de handicap, in cazul copilului sau adultului cu handicap.Senatul este prima Camera sesizata cu acest proiect de act normativ.