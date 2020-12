Sondaj facut in Romania: 56% dintre parinti refuza sa-si trimita copiii la scoala daca profesorii nu se vaccineaza. "Majoritatea inteleg utilitatea imunizarii"

Care e cea mai mare temere a parintilor

Majoritatea profesorilor refuza vaccinarea anti COVID-19

Cand incepe campania de vaccinare anti COVID-19

Concret, in cazul profesorilor care nu se vaccineaza, 58,7% dintre parintii care au raspuns chestionarului considera ca acestia ar trebui sa predea online. Insa, parintii nu iau in calcul excluderea din invatamant a profesorilor care nu doresc sa se vaccineze, decat intr-o proportie foarte mica."Avem acum dovada ca majoritatea parintilor inteleg utilitatea vaccinarii si sunt de acord cu aceasta", a declarat Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame. Activista pentru drepturile femeilor, mamelor si copiilor si fost pacient COVID-19, Ana Maita spune ca va depune toate eforutile pentru a convinge oamenii, in special profesorii, de beneficiile vaccinarii, in special in actualul context.O alta concluzie care s-a desprins din studiul online arata ca principala temere a parintilor este ca cei mici, o data ajunsi la scoala si aflati in contact cu cineva care are COVID-19, aduc infectia acasa si ii imbolnavesc, astfel, pe membrii vulnerabili ai familiei."Circa 56,5% din parintii din Romania nu si-ar lasa copiii sa revina la orele de scoala in prezenta unui profesor care nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului", mai arata sondajul citat.Recentul sondaj publicat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" arata insa o situatie de semn opus, in care majoritatea profesorilor refuza vaccinarea.Potrivit Strategiei de vaccinare, in Romania, in prima etapa vor intra cadrele medicale, urmand ca in etapa a doua sa fie cuprinsi si angajatii din sistemul de invatamant.Pe scurt: peste 13.000 de angajati din invatamant au raspuns la chestionar; 56,3% dintre repondenti spun ca nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19; 43,2% dintre repondenti afirma ca doresc revenirea la scoala si la predarea fata in fata inainte de inceperea campaniei de vaccinare.Organizatia mentioneaza ca 13.356 de angajati din invatamant au raspuns la intrebarile puse de FSE "Spiru Haret", cele mai multe dintre acestea (92,6%) fiind cadre didactice.Campanie de vaccinare anti COVID-19 va debuta pe 27 decembrie in Romania, asa cum se va intampla in toata Uniunea Europeana. In ceea ce priveste prima transa de vaccin, aceasta este una simbolica, de 10.000 de doze, respectiv de 5.000 de persoane din mediul sanitar care vor beneficia de vaccin.Vaccinul Pfizer si BioNtech, aprobat pe 21 decembrie de Agentia Europeana a Medicamentului va ajunge in Romania pe 26 decembrie, urmand a fi stocat la Institutul Cantacuzino din Capitala.