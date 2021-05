Universitatea "Al. I Cuza" din Iasi vrea sa faca parteneriat cu Universitatea din Kazan dupa ce rectorul Tudorel Toader a participat la un forum in Rusia

Comunicatul de presa integral

Universitatea dn Iasi si Universitatea Federala din Kazan "intentioneaza incheierea unui parteneriat care isi propune derularea de proiecte de cercetare comune si infiintarea unui lectorat de limba romana la Kazan"."Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a participat miercuri, 26 mai 2021, la Forumul International al Invatamantului Pedagogic, editia a VII-a, organizat de Ministerul Stiintei si Invatamantului Superior din Federatia Rusa, Universitatea Federala din Kazan, Academia de Stiinte ale Educatiei din Rusia si Consortiul Stiintifico-Metodic Federal din invatamantul superior pentru grupele de specialitati in domeniul invatamantului si stiintelor pedagogice.UAIC a fost reprezentata de prof. univ. dr. Tudorel TOADER - rector, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU - prorector pentru relatii internationale si parteneriate de studii si cercetare, prof. univ. dr. Constantin CUCOS - coordonatorul programului de masterat didactic , conf. univ. dr. hab. Ludmila BEJENARU - Facultatea de Litere si lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU - director al departamentului de invatamant Reprezentantii UAIC au participat online la seria de sesiuni speciale "Pregatirea profesorului-educator in secolul XXI", alaturi de alte 18 universitati . In urma participarii la eveniment, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Universitatea Federala din Kazan intentioneaza incheierea unui parteneriat care isi propune derularea de proiecte de cercetare comune si infiintarea unui lectorat de limba romana la Kazan.Forumul International al Invatamantului Pedagogic, editia a VII-a, are loc in perioada 26-28 mai 2021 si reuneste peste 1500 de participanti din 40 de tari. Evenimentul reprezinta o platforma stiintifica pentru a prezenta, dezbate si promova cercetarea stiintifica in domeniul invatamantului pedagogic. In cadrul forumului au loc sesiuni plenare, intalniri ale grupurilor de cercetare, sesiuni speciale ale universitatilor, mese rotunde, simpozioane, sesiuni de postere, prezentari de carte in format fizic, online sau hibrid."