Peste un sfert dintre copiii din Romania nu au acces la educatia online. Presedintele Consiliului National al Elevilor: "Rezultatele sunt cu adevarat alarmante"

Ancheta a fost realizata la nivel national, in perioada 2 - 14 octombrie, pe baza de chestionar aplicat parintilor, elevilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar , la nivel national, in parteneriat cu Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, potrivit unui comunicat de presa emis de Asociatia Salvati Copiii "Criza sociala ii afecteaza mult mai grav pe cei vulnerabili, iar pentru copii, ingradireaaccesului la educatie are consecinte greu, daca nu imposibil, de corectat ulterior.Neparticiparea scolara nu e o optiune in nicio societate, din contra, educatia trebuieprotejata in acest context atat de dificil", a avertizat Gabriela Alexandrescu, PresedinteExecutiv Salvati Copiii Romania.Deficitul pentru educatia online este cu 10% mai ridicat in mediul rural decat in mediul urban si cu peste 10% mai mare in cazul invatamantului primar si prescolar decat in alcelui liceal, arata datele unei anchete sociologice realizate de Salvati Copiii Romania.Mai mult de jumatate dintre parinti spun ca achizitia mastilor de protectie si a dezinfectantilor cade in sarcina lor. Pentru majoritatea cadrelor didactice, mastile si dezinfectantii sunt asigurate de administratia scolii/ localitatii: totusi, 26% dintre profesori sunt in situatia de a achizitiona materialele pe cont propriu. Ponderea contributiei individuale (sau a familiilor) este mai ridicata in mediul urban (42%), decat in cel rural (34%) si mai ridicata in cazul liceelor (46%) decat in cel al invatamantuluiprescolar (24%)."Rezultatele acestei analize sunt cu adevarat alarmante: aproape 30% dintre copii si parintii cu copii in scoala declara ca nu detin resursele materiale necesare invatamantului online. In ultimele luni, sute de mii de copii au fost lasati in urma de catre sistemul educational din Romania. Putem trata acest esec ca pe o lectie din care sa extragem doua concluzii principale: in primul rand, masurile sociale, precum asigurarea accesului la internet pentru elevi si acordarea corespunzatoare a burselor scolare, sunt indispensabile in acest context, iar in al doilea rand, este esential sa intelegem cu totii faptul ca scoala nu va mai arata niciodata ca inainte. Avem o oportunitate uriasa de a evolua, de a face lucrurile mai bine. Tine de fiecare dintre noi sa profitam de aceasta oportunitate", a afirmat Rares Voicu, Presedinte Consiliul National al Elevilor, se mai arata in comunicat.Studiul Salvati Copiii mai releva ca:- Cea mai mare parte a partenerilor educationali apreciaza ca, in prezent, calitatea actului didactic din scoala este mai slaba decat cea dinaintea crizei COVID19, respectiv 46% dintre elevi, 45% dintre parinti si 44% dintre profesori declara acest lucru- Perceptia privind respectarea regulilor de igiena in scoala este foarte ridicata in randul cadrelor didactice (93% raspuns pozitiv), ridicata in randul elevilor (81%) si peste medie (69%) in randul parintilor. Aprecierile pozitive sunt similare in mediul urban si rural, mai ridicate in cazul invatamantului primar (84%)simaiscazute in cazul invatamantuluiliceal (77%)- Aproximativ o treime dintre actorii educationali (32% dintre elevi, 29% dintre parinti si 27% dintre profesori) considera ca infectarea cu COVID-19 nu este un pericol foarte mare (este prezentat exagerat, sau nu este un pericol deloc)- Media generala a aprecierii (pe o scala de la 1 la 10) a modului in care autoritatile din invatamant au gestionat pana acum aceasta criza este de 6,15, cu un nivel mai scazut de apreciere in randul parintilor (5,96), al celor din mediul urban (6,08) si al celor din invatamantul liceal (5,94) si primar (6,07)