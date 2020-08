Cifrele subdezvoltarii Romaniei: Peste un sfert dintre scolile romanesti nu au putut asigura elevilor acces la apa si sapun in 2019

"Copiii romani trebuie sa poata continua sa invete. Educatia formala a fost in mare parte intrerupta la inceputul lunii martie. Desi revenirea in scoli ar trebui sa se produca in conditii de maxima siguranta pentru copii, familiile lor si cadre didactice, una din patru scoli nu are acces la dotari corespunzatoare pentru asigurarea igienei mainilor, la apa potabila curata si la instalatii sanitare sigure. Momentul de fata prezinta cea mai buna oportunitate de a raspunde acestei provocari o data pentru totdeauna. Sa reconstruim mai bine, oferind celor mai vulnerabili copii dotari functionale pentru asigurarea igienei atat de importante pentru sanatatea lor", a afirmat Gabriel Vockel, reprezentantul adjunct al UNICEF in Romania.Potrivit raportului, 818 milioane de copii din lumea intreaga nu au acces in scoli la dotari minime pentru spalarea mainilor, ceea ce ii expune unui risc crescut de contractare a COVID-19 si a altor boli contagioase. Peste o treime dintre acesti copii (295 de milioane) provin din Africa Subsahariana. In tarile mai putin dezvoltate, 7 din 10 scoli nu detin dotarile elementare necesare spalarii mainilor, iar jumatate dintre scoli nu au acces la servicii minime de salubritate si aprovizionare cu apa.Dovezi fundamentale evidentiaza impactul negativ al inchiderii prelungite a scolilor asupra sigurantei, bunastarii si educatiei copiilor, potrivit dcumentului.Dintre cei 818 milioane de copii fara acces la servicii de baza care sa le permita spalarea mainilor in scoli, 355 de milioane frecventau scoli dotate cu instalatii de apa, insa fara sapun, iar 462 de milioane proveneau din scoli ce nu detineau nici instalatii, nici apa pentru spalatul mainilor.In cele 60 de tari expuse celui mai mare risc de a se confrunta cu o criza sanitara si umanitara din cauza COVID-19, la inceputul epidemiei, 3 din 4 copii nu aveau acces la servicii de baza pentru a se putea spala pe maini in scoala, jumatate dintre copii erau privati de servicii esentiale de aprovizionare cu apa si peste jumatate nu aveau acces la servicii de salubritate de baza.