Scolile ar putea sa decida singure dupa ce planuri-cadru vor functiona

Dupa decizia descentralizarii scenariilor in care functioneaza scolile, si planurile cadru ar putea avea aceeasi soarta. Practic, Ministerul Educatiei ar putea decide, in perioada imediat urmatoare, sa lase la latitudinea fiecarei scoli sa decida care este planul-cadru dupa care vor functiona, potrivit Digi24 In acest moment, Ministerul Educatiei lucreaza la noile planuri-cadru, din care a propus taierea mai multor ore si eliminarea mai multor materii la clasele V-VIII, pentru a aduce schema de invatamant cat mai aproape de legea Pop - Iohannis.Promulgata de presedinte in noiembrie 2018, aceasta prevedea un numar de maximum 25 de ore pe saptamana la gimnaziu. Desi noile planuri-cadru ar fi trebuit aplicate incepand cu acest an scolar, inca se merge pe vechile scheme aprobate in 2009.Potrivit sursei citate, in momentul in care grupul de lucru din minister va finaliza cele 4 variante pentru clasele V-VIII, atunci Ministerul ar putea lasa scolilor sa isi aleaga singure varianta de lucru dupa care vor merge de acum inainte.