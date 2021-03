Platforma online pentru pregatirea examenului de Bacalaureat. De cand vor putea elevii de a XII-a sa faca meditatii

Cate meditatii pot fi facute online

Organizatia desfasoara programe de formare accelerata pentru tineri, specialisti si antreprenori.Meditatiile sunt disponibile pentru Matematica (fiecare specializare - M1/ M2/ M3/ M4) si Limba si Literatura Romana, urmand ca alte materii sa fie introduse in saptamanile viitoare, la acestea urmand sa participe peste 25 de profesori "Gata de Bac este platforma de meditatii online unde elevii de clasa a XII-a se pot pregati intr-un mod antrenant pentru examen, alaturi de profesori de specialitate. Programul de antrenament pentru Bac dureaza 3 luni, are un cost total de 199 lei pregatire per materie, iar sesiunile de meditatii online incep pe 15 martie 2021. Cei dornici sa se antreneze pentru examen se pot inscrie pe profesorinonline.ro/bac pana pe 20 mai 2021. Formatul programului a fost dezvoltat ca sa asigure un ritm alert de pregatire, permitandu-i in schimb elevului sa se bucure de un program flexibil si de acces de oriunde printr-un dispozitiv conectat la internet", se arata intr-un comunicat de presa.In cadrul programului, elevii pot avea 28 de sesiuni de meditatii online per materie, pe parcursul a 3 luni de pregatire. Sunt prevazute doua sesiuni video pe saptamana, unul de explicare a materiei si altul de verificare.Sesiunile de meditatii sunt disponibile atat live, cat si in format inregistrat.Pentru sesiunile de verificare, elevii au alaturi o echipa distincta de profesori indrumatori, disponibili sa le raspunda online la orice intrebari sau sa le ofere clarificari suplimentare.