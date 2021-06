Asociatiile parintilor sustin introducerea educatiei sexuale intr-un modul de educatie sanitara: "Informatiile sa fie predate de un profesor de biologie, de un doctor"

Iulian Cristache explica ca exista deja in programa actuala "tot ce inseamna aceasta educatie pentru sanatate" si nu neaga necesitatea informatiilor. In acest moment avem o programa care explica cu subiect si predicat tot ce inseamna aceasta educatie pentru sanatate.Este nevoie de informatie la nivelul unitatilor de invatamant fara discutie, chiar si asa zisa educatie sexuala, dar aceste continuturi trebuie sa inceapa de la cunoasterea organismului uman, plecand de la organele genitale si asa mai departe. Toate acestea sunt in programa actuala. Trebuie sa inteleaga lumea ca sunt aceste continuturi incepand cu ciclul primar, continuand cu gimnaziul si cu liceul", spune Iulian Cristache.Presedintele federatiei nu considera, totusi, ca este o disciplina care ar trebui introdusa o ora pe saptamana. Facand un calcul, in cei 13 ani de scoala, sustine ca ar fi vorba de circa 500 de ore. Astfel, adauga ca ar trebui sa fie vorba despre un modul sau doua pe semestru, care sa fie adaptate anual."Nu putem vorbi de disciplina in privinta educatiei sexuale. In momentul in care ii spui educatie sexuala, trebuie sa ai un continut. Ca atare, sa ai si o ora pe saptamana in cadrul celor 34 de saptamani de scoala pe an. Deci noi avem in acest moment 13 ani de scoala, incepand cu clasa pregatitoare. Vorbim de 500 de ore. Ce sa vorbesti 500 de euro despre educatia sexuala?Trebuie sa vorbesti cu copiii, plecand de la ciclul gimnazial, sa discuti despre preventie, despre transmiterea bolilor, sa iti cunosti organismul. Predai aceste notiuni 500 de ore? Ai nevoie un modul, doua module pe semestru, care sa fie adaptate an de an in functie de cerintele acestei tinere generatii, care sa fie aduse la cunostinta copiilor de un profesor de biologie , de un doctor.Deci suntem deschisi noi ca federatie din acest punct de vedere, dar avem deja aceste continuturi, in momentul acesta, in programa scolara", concluzioneaza Iulian Cristache.