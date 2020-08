Prahova: 41 de cladiri care functioneaza ca unitati de invatamant nu au autorizatie de securitate la incendiu

Potrivit sursei citate, pana in prezent, 131 de cladiri cu destinatia de unitati de invatamant au obtinut autorizatia de securitate la incendiu, alte 41 functionand fara a detine acest document."Din evidentele actuale, la nivelul judetului Prahova functioneaza fara a detine autorizatie de securitate la incendiu un numar de 41 cladiri cu destinatia de unitati de invatamant, dupa specificul acestora fiind structurate astfel: 3 colegii (internat, sala de sport si cladirea scolii), 2 licee (2 corpuri), 21 scoli primare si gimnaziale (sali de sport, corpuri de cladiri, dar si entitatea in ansamblu) si 15 gradinite", se mentioneaza in comunicat.Pentru acest tip de constructii, de la data de 1 septembrie 2012 pana in prezent au fost gestionate 34 solicitari de emitere a avizului de securitate la incendiu si 20 solicitari de emitere a autorizatiei de securitate la incendiu. Dintre acestea au fost emise 19 avize (2 la gradinite, 16 la scoli, 1 la universitate) si 13 autorizatii de securitate la incendiu (7 la scoli si 6 la gradinite), iar alte 15 avize si 7 autorizatii au fost respinse.