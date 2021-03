In ce conditii pot lua parte la simulari elevii din zonele carantinate. Anuntul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

Anuntul a fost facut de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta prin intermediul unei adrese oficiale. Asta dupa ce ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a punctat ca 7.500 de elevi nu pot lua parte la simulari din cauza carantinei."Avand in vedere faptul ca in perioada 22 - 31 martie se desfasoara simularile pentru evaluarile nationale 2021 si examenele nationale de Bacalaureat, va mentionam faptul ca deplasarea elevilor in vederea participarii la simularile pentru examenele nationale este circumscrisa altor motive justificate din ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de urgenta privind instituirea carantinei zonale si reprezinta o exceptie de la masura interzicerii circulatiei persoanelor in afara locuintei sau gospodariei in interiorul si in afara zonei carantinate", se arata in document.Potrivit sursei citate, adresa va fi comunicata de catre toate centrele judetene si al municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei catre autoritatile publice la nivelul zonelor carantinate.