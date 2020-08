Predictii sumbre cu privire la inceperea noului an scolar: "Ne intoarcem la clase sau online, dar la fel de nepregatiti"

Ghidurile metodologice pentru recuperarea materiei

Achizitia de echipamente electronice pentru elevi si cadre didactice

Scoala online si formarea profesorilor

Ministerul Educatiei a anuntat ca pregateste ghiduri metodologice pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice si al elevilor care se vor intoarce la scoala la mijlocul lunii septembrie.Termenul pentru primul draft al ghidurilor a fost 15 iulie, urmand ca documentele sa fie finalizate pana in 15 august. Cu toate acestea, indreptarele nu sunt gata pana in acest moment."Noi lucram impreuna cu ministerul la un ghid pentru organizarea anului scolar 2020-2021, in asa fel incat sa incorporam toate lucrurile esentiale. Din pacate, pana acum, n-avem de la Ministerul Sanatatii toate elementele necesare finalizarii acestuia. S-a incercat finalizarea ghidului pana la mijlocul lunii august", a declarat Anton Hadar, presedintele Federatiei Sindicale Alma Mater.Elevii sunt nemultumiti de faptul ca mai este o luna pana la inceperea noului an scolar, iar informatiile primite din partea autoritatilor sunt sporadice si neconcludente: "Eu, de exemplu, intru acum in clasa a XII-a si materia pe care am pierdut-o in semestrul al II-lea din clasa a XI-a nu a fost recuperata. Acum, ajungem in momentul in care fiecare o sa se descurce asa cum poate. Din pacate, toate lectiile pe care ar fi trebuit sa le invatam din martie si pana acum, au ramas cumva uitate si ne trezim in septembrie cand nu avem nimic clar, nu avem nici infrastructura necesara", a marturisit Andreea Spatariu, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.Si profesorii aduc in discutie subiectul sensibil al recuperarii materiei, despre care nu mai vorbeste nimeni: "Despre recuperarea materiei aproape ca nu se mai vorbeste si este ingrijorator pentru copiii care sunt acum in clasa a VIII-a si in clasa a XII-a care se pregatesc pentru examenele nationale", sustine profesoara Cristina Tunegaru.In sedinta din 7 mai, Guvernul Romaniei a adoptat propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii, privind suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 150 de milioane de lei pentru anul 2020. Suma a fost alocata pentru achizitia de dispozitive electronice conectate la internet, necesare dotarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.In sedinta din 14 august, Ministerul Educatiei si Cercetarii a primit suma de 551,4 milioane de lei. Acesti bani sunt destinati cu prioritate achizitiei de echipamente electronice pentru elevi si cadre didactice, in vederea participarii la activitati de e-learning, precum si pentru lucrari de executie si proiectare a 59 de gradinite, potrivit ministerului.Presedintele Federatiei Nationale Alma Mater sustine ca procurarea tabletelor nu va fi usor de facut. "Sunt licitatii, se aduna mai greu atatea elemente".Pe de alta parte, la mai putin de o luna inainte de inceperea noului an scolar, elevii sunt tematori cu privire la faptul ca echipamentele electronice nu vor fi achizitionate pana in septembrie."Noi am militat pentru asigurarea laptopurilor conectate la internet pentru elevi. Avem cadrul legal necesar, exista legea 146/2020 care prevede aceste lucruri doar ca Guvernul intarzie aplicarea efectiva. Din pacate, cred ca ne vom trezi in septembrie fara structura necesara predarii in online", a marturisit Andreea Spatariu, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta.Profesorii impartasesc aceeasi temere: "In ceea ce priveste dotarea, stiu ca exista. Exista cateva initiative puse in practica dar nu au ajuns pana in acest moment la elevi tablete, n-au ajuns laptopuri si asa mai departe. Mai sunt doar cateva saptamani si din punctul meu de vedere ar fi trebuit sa ne intoarcem la scoala deja cu un corp profesoral format, care sa aiba la dispozitie tabletele necesare, toate mijloacele tehnologice de care profesorii au nevoie", a declarat profesoara Cristina Tunegaru.Ministerul Educatiei si Cercetarii a pus la dispozitia cadrelor didactice platforma Digital, pe educred.ro, in scopul sustinerii cadrelor didactice si elevilor pentru continuarea invatarii de acasa.Profesoara Cristina Tunegaru sustine ca avem nevoie sa formam profesori , iar in tot timpul acesta nu s-au format profesori: "Ceea ce trebuie sa pregatim este sa le dam profesorilor niste instrumente didactice si pedagogice astfel incat sa poata construi activitati de invatare pentru ca e altceva sa lucrezi la distanta cu un grup de copii si altceva sa lucrezi fata in fata. Metodele sunt altfel, abordarile sunt diferite, si atunci trebuie sa avem o formare serioasa, concreta, un program national de formare al profesorilor".Tunegaru adauga faptul ca din martie si pana in momentul de fata nu s-a facut nimic in sensul acesta si nici nu mai este timp: "Ne intoarcem la scoala sau online, in functie de zona in care ne aflam si de conditii, dar la fel de nepregatiti asa cum eram in martie".