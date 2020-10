Prefectul Capitalei: Scolile vor intra in scenariul rosu cand rata de incidenta va fi de aproximativ 3,4

"Dupa ce se va depasi cifra de 3 se vor lua masuri, dar nu vom lua la 3,05, vom astepta spre 3,4, ceva de genul acesta, tinand cont si de populatia reala. (...) Daca vom constata ca cresterea dureaza trei zile la rand, dupa ce se depaseste rata de incidenta 3 vom lua o hotarare in cadrul Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, la recomandarea DSP-ului. (...) Populatia reala nu mai e 2.153.000, e undeva la 2.500.000 si atunci nu putem - haideti sa va dau absurd - la 3,01, gata, inchidem scolile. Plus ca asteptam un palier de 3 zile sa vedem ca cifra creste si atunci bineinteles ca rapid, in a treia zi, vom da o hotarare", a spus Gheorghe Cojanu.La Prefectura Capitalei a avut loc marti o sedinta, la care a participat si ministrul Educatiei, Monica Anisie Citeste si: